Дума Иркутска: работа на результат

Как изменилась работа думы Иркутска при новом председателе.

Дума Иркутска уже год работает при новом председателе. В 2018 году 29 марта этот пост занял Евгений Стекачёв. На пресс-конференции 3 апреля он рассказал, какие перемены произошли за год в работе представительного органа городской власти.

Изначально, напомним, Евгений Стекачёв стал председателем на неосвобождённой основе. На таких же условиях работала и его предшественница Ирина Ежова. Однако, говорит депутат, он всего за несколько месяцев понял, что надо «переходить на зарплату».

– Это была новая работа для меня, плюс я занимался активно бизнесом. Но проработав некоторое время, я понял, что председатель думы всё-таки должен работать на постоянной основе, постоянно находиться в кабинете, вести постоянный диалог с коллегами и администрацией города. Это должна быть основная деятельность председателя. Потому я принял решение перейти на освобождённую должность. В силу действующего законодательства я прекратил все свои коммерческие проекты и с октября 2018 года осуществляю полномочия на освобождённой основе, – прокомментировал Евгений Стекачёв.

Со сменой председателя думу Иркутску ждало и другое новшество: тогда же, 29 марта, в её структуре появилась новая должность – третий заместитель. Пост занял Виталий Матвийчук. Фактически третий зампред понадобился для работы «в полях», для координации взаимодействия думы и мэрии вне заседаний и слушаний.

– Я считаю, что последовательность принятых затем системных решений в думе Иркутска, началась именно с этой работы, – комментирует Евгений Стекачёв. – У нас не хватало взаимодействия с администрацией города в рабочем порядке, то есть между заседаниями думы. Раньше у нас все вопросы выносились на комиссии, депутатские слушания, любой коллега мог вынести самый простой вопрос, и мы рассматривали по 10-12 вопросов. В конечном итоге разговоры заканчивались разговорами, и в редких случаях принимались решения.

Сейчас список вопросов на комиссиях и депутатских слушаниях существенно сократился. Сейчас депутаты на этих заседаниях поднимают глобальные темы, касающиеся всего города, а по итогам слушаний принимаются конкретные решения.

Из знаковых уже решённых проблем – подъездные пути к социальным объектам. После того как этот вопрос подняли, депутаты предоставили информацию обо всех проблемных точках, и уже в 2019 году часть из них перестанут быть такими: у некоторых детсадов, школ и больниц организуют подъездные пути и дополнительные парковочные места.

Как прокомментировал Виталий Матвийчук, переход на взаимодействие с мэрией в рабочем порядке уже дал и другие результаты. Например, было создано МКУ «Городская среда», за которой закреплены полномочия по содержанию общественных пространств в Иркутске. Создаётся и специализированное учреждение, роль которого – дополнительный контроль за качеством дорожного ремонта.

– По отлову собак проведена работа. Мы ездили в питомник в Карлуке и решили, что надо менять условия. Тогда в контракт добавили, что на отлов обязательно должен выезжать сотрудник администрации и общественники. Сейчас контракт выиграл питомник «К-9», мы видим, как собаки содержатся, что их чипируют, – говорит зампред думы Иркутска.

Транспорт в старом городе

В структуре думы разделили на две комиссию по ЖКХ и транспорту. Это потребовалось, поскольку нагрузка на депутатов, которые занимались этими вопросами, была колоссальной из-за большого круга вопросов в компетенции существовавшей комиссии. Заседания могли проходить целый день.

– Проблемы транспорта у нас с каждым годом всё актуальнее и актуальнее, потому была создана дополнительная комиссия. Её возглавил депутат Алексей Савельев. Сейчас она набирает обороты, по 10-15 вопросов каждый месяц на неё выносят, – говорит Евгений Стекачёв.

В думе Иркутска рассчитывают до июня утвердить комплексную схему организации транспортного обслуживания населения. Сейчас документ уже практически на выходе.

– У нас есть сложнейшие очаги, на которые мы просто не можем не обратить внимание. Это развязка Академгородка, Южный обход через Синюшину гору вокруг Свердловского района, проблемы с подземными переходами. Это глобальные вещи. У нас любая проблема, даже самая маленькая, сводится к тому, что нужна концепция, – прокомментировал Евгений Стекачёв.

Он добавил также, что после утверждения концепции начнётся работа по её внедрению, но предупредил, что все проблемы решить в один день невозможно, поэтому предстоит долгий процесс.

– К сожалению, город у нас с точки зрения транспортной инфраструктуры не совсем удобен, особенно его центр. Тут нет чьей-либо вины, – говорит председатель думы Иркутска.

Как подчеркнул заместитель председателя Виталий Матвийчук, некоторые планы уже обсуждались. Например, вопрос по троллейбусному сообщению центра города с Ленинским округом.

– В принципе, этот вопрос решаем, если запустить троллейбусы и сделать выделенную полосу. Тогда жителям не надо стоять в пробках, сел на троллейбус и быстро по выделенной полосе доехал до центра, – комментирует он. – Другая проблема – развязка на улице Маяковского. Сейчас там по 200 автобусов стоит. Мы сейчас решаем вопрос, как «развернуть» улицу Джамбула, чтобы не было пробки, и автобусы делали круг.

В целом, концепция полицентричности, заложенная в обновлённом Генплане Иркутска, который депутаты думы утвердили в 2018 году, выполнима, но для этого в городе необходимо создать определённые условия.

– Администрация в Генплане предусмотрела деловые зоны в каждом районе, но бизнес будет строить там свои объекты только в том случае, если там будет выгодно. А выгодно будет только в том случае, если там будет высокий трафик, то есть большое количество людей. Если там спальный микрорайон, там никогда не будет пользоваться спросом деловой центр, куда бы люди ездили на работу. Небольшой торговый центр – может быть, но не деловой. То есть решение стратегически правильное, но его надо было принять лет 25 назад, – считает он.

Сейчас, говорит Евгений Стекачёв, у администрации Иркутска есть инструменты, чтобы стимулировать бизнес перемещаться из центра города в другие районы, чтобы его разгрузить с транспортной точки зрения. Например, можно элементарно изменить дорогу.

– Тем самым можно задать интересный тренд для бизнеса: дорога изменилась, допустим, в микрорайоне Первомайский, сейчас здесь будет много людей, давайте-ка я тут что-то построю. То есть помимо решений на бумаге, надо ещё идти навстречу бизнесу. Я убеждён, что город обречён на развитие только в том случае, если у него всё хорошо во взаимоотношениях с бизнесом. Бизнес и власть должны играть в унисон. Сейчас у нас это более или менее налаживается, – отмечает председатель думы.

Стоит отметить, что представители администрации неоднократно высказывали мнение, что центр Иркутска должен стать в большей степени пешеходным, а для этого нужно как минимум не наращивать число парковок.

– Сейчас нет единого мнения по этому поводу. Конечно же, с точки зрения обывателя, который каждый день ездит в центр города, не хотелось бы, чтобы количество парковок сокращалось. С другой стороны, исторический центр города, на мой взгляд, уже не переделать, мы не расширим дороги, не сделаем дополнительные парковки. Как ни парадоксально, но факт: экономика не растёт, но количество автомобилей становится больше. Сейчас чуть ли не на каждого второго жителя приходится по машине. На мой взгляд, скоро нам придётся принимать кардинальные меры, – говорит председатель думы Иркутска.

Не исключено, что количество парковок придётся сокращать, где-то от них отказываться. Но в этом нет ничего плохого, считает Евгений Стекачёв, ссылаясь на опыт не только российских городов, но и других стран. В этом случае необходимо самим себе ответить на вопрос, чего хочется больше: комфортно заезжать в город, или чтобы сам город был комфортным с современной инфраструктурой и доступностью.

– Моё личное мнение: в современном городе акцент должен быть сделан на пешеходной доступности и на комфорт пешеходов. Это основа для развития любого города. Те, кто бывал за границей, обращали внимание на то, что там приятно ходить пешком и есть для этого возможность. Это есть в Москве, там тоже не везде припаркуешься. Иркутяне на это могут сказать: в Москве всё есть, а у нас нет. В Иркутске тоже всё будет, но мы должны понимать, что когда всё будет, парковочные места сокращать придётся, принимать непопулярные меры, – говорит Евгений Стекачёв.

Перенос делового центра в другие районы может стать выходом из ситуации, тем более, что рано или поздно агломерация станет неизбежна. Председатель думы Иркутска считает, что она необходима. Тогда появится возможность решения проблемы и с парковками, и с узкими дорогами, и с транспортной доступностью объектов.

– Больше земли станет, появится возможность малоэтажного строительства. Мы живём в таком регионе, что практический каждый из нас может жить за городом, но нет инфраструктуры. Если бы она была, многие из нас переехали бы туда, потому что всё-таки социум, на мой взгляд, развивается только при таком типе жилья. Когда мы все переезжаем в 22-этажные дома, какой там социум? Мы соседей-то в глаза не видим, наши дети только тем и занимаются, что в гаджеты играют, – комментирует депутат.

По прогнозам Евгения Стекачёва, вопросы агломерации надо будет решать уже в ближайшие пять лет.

За минувший год думе удалось усилить взаимодействие не только с администрацией Иркутска, но и с правоохранительными органами. В будущем планируется заключить соглашения с МВД о сотрудничестве. Сейчас этот документ разрабатывается. Со стороны полиции есть пожелания по профилактике безопасности правопорядка и дорожного движения.

Жильё для врачей

Пытается сейчас дума Иркутска выстроить и взаимодействие с Минздравом региона. Есть два варианта: либо межведомственная комиссия, либо участие депутатов думы Иркутска в профильной комиссии Заксобрания Иркутской области. Второй вариант, по мнению Евгения Стекачёва, предпочтительней.

Также прорабатывают вопрос с компенсациями для врачей, которым необходимо жильё.

– Очень много обращений идёт, что в больницах не хватает врачей. Мы провели совещание и нашли решение, как привлекать специалистов. Высказывались предложения, что нужно врачам первый взнос на квартиру компенсировать, чтобы они не думали, где жить, – рассказал депутат.

По его словам, застройщики также готовы возводить недорогое жильё для врачей. Сейчас администрация города ищет варианты, как лучше решить этот вопрос.

– Я считаю, жителям на обращения к депутатам неправильно давать ответ в духе «это не наши полномочия, идите в область». Жителей это не интересует, их интересует, почему они не могут попасть в больницу, почему там большие очереди, почему не хватает специалистов, почему там такие условия, когда будет новая больница. Все эти вопросы мы на слушаниях задали представителю министерства здравоохранения, и стало понятно, что нужно более глубокое взаимодействие, – говорит председатель думы.

Евгений Стекачёв подчёркивает: дума не подменяет обязанности администрации Иркутска, но делает акцент на работу в диалоге. Обмениваясь мнениями, депутаты и специалисты администрации добиваются конкретных результатов.

Школы – в одну смену

В Иркутске каждый год строятся новые школы, и это основной способ сократить количество смен обучения. Город с задачей справляется по максимуму, считает председатель думы.

– В думу Иркутска поступают жалобы. Я сам отец двоих детей и мне тоже не нравится, что у нас те же две смены. Это постоянные изменения графика работы родителей, надо подстраиваться, то есть это вообще неудобно. На сегодняшний день основной посыл со стороны президента, который исполняется администрацией Иркутска, – это строительство школ. Я считаю, что Иркутск впереди планеты всей по выполнению этой программы, – сказал на пресс-конференции 3 апреля Евгений Стекачёв.

Он подчёркивает: в городе в кратчайшие сроки возводят школы, в том числе и крупные. При этом образовательные учреждения становятся целыми социальными центрами.

– В школе № 19, например, планетарий появился, бассейны сейчас везде. Когда я учился, ни о каких бассейнах и планетариях речи не шло, всё было по-другому, – говорит председатель думы Иркутска.

Помимо строительства новых школ в Иркутске решают проблемы и с укомплектованностью кадрами, добавляет зампред думы областного центра Виталий Матвийчук.

– Работаем сейчас над тем, чтобы как можно больше учителей в школы привлечь. Педагоги не хотят идти в школу из-за низких зарплат. Мы сейчас думаем, как привлечь и молодые кадры, вернуть тех, кто ушёл, – говорит зампред.

Напомним, Иркутск стал первым городом в регионе, где возвели школу на 1275 мест. Её ввели в 2017 году в ЖК «Эволюция». Тогда же сдали основной блок в школе № 64 на улице Гидростроителей и начальную школу № 66 на улице Ленской. В 2018 году приступили к строительству школы на 600 мест в микрорайоне Лесной, по улице Багратиона возводили школу № 25 на 550 мест, сдали школу № 19 в Академгородке.

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