Зоопарк просит помощи

В «Сибирский зоопарк» в иркутском Солнечном перевезли 17 обезьян, которые ранее находились в закрытом из-за режима самоизоляции торговом центре. Об этом сообщается в паблике организации в соцсетях.

– Организаторами выставки было принято решение оставить часть выставки в Иркутске в «Сибирском зоопарке». Между тем аренда, коммунальные расходы, теплый транспорт, корм и ветеринарные услуги для животных оплачиваются с входных билетов, – говорится на странице группы во «ВКонтакте».

Животных перевезли в теплое помещение в Солнечном 6 апреля.

– Наши ветеринары, киперы, строители и соседи по Солнечной дороге приехали помочь в размещении новых обитателей. Теперь забот прибавилось и будет полезна любая помощь, – пишут в зоопарке.

Подробная информация о приеме пожертвований размещена в паблике « Сибирский Зоопарк в Иркутске ».

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По инф. Телеинформа

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