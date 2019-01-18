Золото Манхэттена в Иркутске

Высокой международной награды удостоена иркутская художница Марина Попова.

Попова Марина Александровна, член Международного союза писателей «Новый современник» и Российского союза писателей. Получила профессиональное образование в Иркутском политехе (дизайн), Иркутском художественном училище (преподаватель М. Марцинечко) и в Народном университете по классу живописи. Обучалась в студии Сергея Жилина «Серебряная колесница». В настоящее время она слушатель ИГУ, где курс ИЗО преподают В. Широкова, А. Халипова, А. Гладких, В. Бешнов. Марина и сама преподает в арт-галерее «ДиаС». Картины Поповой находятся во многих частных коллекциях от Парижа до Пекина. Она участница ряда престижных международных и отечественных выставок.

Успех нашей соотечественницы оказался выше всяких похвал: жюри отдало ей высшую и единственную в своей категории награду — золотую медаль Golden Eagle, которая присуждается раз в году по специальной программе Нью-Йоркской академии искусств за большие достижения в изобразительном искусстве. Внимание профессиональных критиков привлекла картина «Дама с мундштуком», выставленная в категории «Портрет».

Для нас же примечательность картины ещё и в том, что в даме с мундштуком многие иркутяне признают свою добрую знакомую. В вальяжной позе с галантно откинутой в руке сигарой, в лёгком прищуре смеющихся глаз они увидят Назарову Людмилу Николаевну, директора Иркутского художественного училища. Эта известная в Иркутске личность и в жизни всегда такая – настроенная на наслаждение бытием, уверенная в себе, возвышенная над любыми невзгодами и унынием.

Награда пока находится в пути из Америки на Байкал. Вместе с медалью победитель получит Сертификат достижения, подписанный всемирно известным художником, представителем Нью-Йоркской академии искусств и председателем жюри конкурса Майклом Приттиманом. По итогам выставки выпущен типографский каталог, в котором на каждого участника и победителя отведена своя страница. Каталоги распространяются по художественным издательствам и музеям США, что является существенным фактором для продвижения художника. Работы художников, участвующих в виртуальной выставке, публикуются в специальном разделе «Конкурс» на сайте NEW YORK REALISM Fine Art. Выставка предоставляет возможность продвигать художников, участвующих и победивших в виртуальном конкурсе, на которых обратили внимание артдилеры, на более высокий выставочный уровень, включая ArtEXPO New York 2019, а это уже реальный шанс к вершине успеха.

Отметим также, что ушедший год для Марины Поповой оказался богатым на творческие достижения. В прошлом году создан фильм на ютьюбе «Фотовернисаж Марины Поповой», вышла из печати её четвертая книга сказок «Зёрна радости», иллюстрированная автором. И вот – большое признание на международном уровне. С её сказками и рассказами можно ознакомиться на сайте ПРОЗА.РУ, автор Марина Попова.

Пожелаем нашей замечательной землячке новых творческих успехов в наступившем году.

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