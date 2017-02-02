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Золотые перспективы
По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
02 Февраля 2017 г.
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По предварительной оценке, общий объём инвестиций, необходимых для реализации проекта по разработке крупнейшего золоторудного месторождения Сухой Лог в Бодайбинском районе, может составить 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, комментируя итоги аукциона на данное месторождение, который состоялся накануне в Москве.

Победителем аукциона стало ООО «СЛ Золото», являющееся совместным предприятием госкорпорации «Ростех» и группы компаний «Полюс». Андрей Крючков рассказал, что разработчику месторождения необходимо будет построить золотодобывающую фабрику, способную извлекать из руды 60 и более тонн драгоценного металла в год. Также будут нужны вспомогательные и ремонтные цеха. Появится и крупный рабочий посёлок, где могли бы проживать несколько тысяч человек, занятых в основном производстве.

– В ближайшей перспективе, после получения лицензии и заключения соглашения недропользования, компании необходимо сделать проект геологоразведки, утвердить его в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. После этого они должны разработать технический проект, в котором будут указаны этапы разработки месторождения, – сообщил министр.

По мнению Андрея Крючкова, победитель аукциона должен быть заинтересован в скорейшем начале освоения месторождения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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