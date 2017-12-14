221 «золотую пару» поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50 и более лет, «Золотые пары Иркутска».

Мероприятие проводится с 1996 года, ежегодно в нём участвует более ста супружеских пар, и с каждым годом число участников увеличивается. В 2015 году чествовали 149 пар, в 2016-м – 197. Вместе с «золотыми юбилярами» на городское мероприятие традиционно приглашают пары, отметившие 55-летний («изумрудный»), 60-летний («бриллиантовый»), 65-летний («железный») и 70-летний («благодатный») юбилеи супружеской жизни.

Среди юбиляров семейной жизни представители различных профессий – врачи, учителя, инженеры, геологи, строители, лётчики и другие. Многие из них строили БАМ, гидроэлектростанции на Ангаре, открывали и осваивали новые месторождения природных ископаемых, создавали промышленные предприятия, укрепляли обороноспособность армии. Перед присутствующими выступили детские и профессиональные творческие коллективы, солисты музыкального театра.

– В нашем городе к институту брака, к семейным ценностям во все времена относились с особым уважением. И я глубоко убеждён, что крепкие и дружные семьи всегда были основой развития и процветания Иркутска. Именно поэтому мы уделяем особое внимание мерам социальной поддержки молодых родителей, детей, людей старшего поколения, – отметил Дмитрий Бердников.

Глава города отметил, что в ходе обсуждения городского бюджета на 2018 год особое внимание уделялось реализации муниципальных программ, направленных на социальную поддержку иркутян. В частности, более чем на 10 млн рублей увеличены средства на социальное обеспечение и другие выплаты населению.

Продолжится реализация программы «Социальная поддержка населения города Иркутска», направленная, в первую очередь, на старшее поколение. В её рамках предусмотрены льготы на проезд в муниципальном транспорте, в том числе по садоводческим маршрутам, материальная помощь долгожителям к юбилейной дате, благотворительная подписка на периодические издания неработающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, ветеранам труда, инвалидам I и II групп; а также организация для них мероприятий в рамках праздничных и памятных дат, ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ. В рамках реализации муниципальных программ «Иркутск – территория детства», «Здоровое поколение», «Открытый город» и «Культура Иркутска» тоже предусмотрена поддержка различных категорий горожан.

В чествовании юбиляров также приняли участие председатель думы Иркутска Ирина Ежова и сотрудники службы ЗАГСа.

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