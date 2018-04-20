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Золотые горы Приангарья
По инф. Телеинформа   
20 Апреля 2018 г.
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zoloto 

В Иркутской области за январь-декабрь 2017 года золота было добыто больше 22,6 тонны, серебра – чуть более 2,4 тонны. Об этом сообщается в документах Минфина РФ.

По добыче золота Иркутская область среди регионов СФО занимает второе место после Красноярского края, на который приходится более 59,4 тонны этого драгметалла.

Лидером в Сибири по добыче серебра является также Красноярский край, на втором месте – Забайкалье, на третьем – Бурятия. Иркутская область занимает пятое место, уступая Алтайскому краю.

В целом производство золота в Сибири за 2017 год составило 104 тонны, серебра – больше 35,3 тонны. По России эти показатели составляют соответственно 253,9 тонны и 492,9 тонны.

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