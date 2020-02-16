Знай своего депутата!

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По просьбам читателей мы публикуем список депутатов думы Иркутска, адреса их приемных, контактные телефоны и время приема граждан. Если вам не удалось дозвониться до приемной или попасть на встречу с депутатом, за информацией можно обратиться в аппарат думы по телефону 52-00-15.
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Дочь Билла Гейтса выйдет замуж за спортсмена из Египта
Билл Гейтс долгое время оставался самым богатым человеком на планете. И хотя в последнее время этот «титул» у него забрали более молодые и предприимчивые, многим людям до сих пор интересно, как живёт семья долларового миллиардера.
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С пистолетом под подушкой спится спокойнее? Отнюдь
В двух работах, проведенных учеными Школы социологии Аризонского университета во главе с Теренсом Хиллом, проверялись широко распространенные представления, что обладание личным оружием делает человека счастливее и позволяет ему спокойнее спать. В данных опросов ученые не нашли подтверждений этому. Авторы работы склоняются к тому, что подобные представления не основаны на действительном опыте и являются лишь частью мифов «оружейной культуры».
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Креветки — лучшие друзья мужского здоровья!
Ежедневное употребление креветок помогает привести в норму множество процессов в организме (а особенно здорово, если они еще и по карману - прим. МГ).
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Во МХАТе — творческий конфликт: актеры со сцены материться не желают!
В пятницу представитель МХАТ Федор Кириллов в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову объяснил конфликт в труппе. По его словам, спор возник не из-за того, что части артистов перестали давать роли, а потому, что эта часть отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе с использованием ненормативной лексики на сцене.
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Диетологи обозвали сосиски пищевым атавизмом. Есть за что
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных на прилавках петербургских магазинов. Как сообщили в организации, большинство образцов соответствует требованиям ГОСТ, однако некоторые изготовители грубо нарушают требования законодательства и вводят потребителей в заблуждение. В целом же этот продукт не столько полезен, сколько опасен для здоровья. Поэтому будет лучше, если он вообще пропадет с вашего стола, считают диетологи.
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У рептилии, жившей на Земле миллионы лет назад, найдена человеческая болячка
В окаменевшем хвосте молодого динозавра, который жил 60 миллионов лет назад на территории нынешней канадской провинции Альберта, ученые обнаружили следы опухоли. Дальнейшее исследование показало, что это так называемый «гистиоцитоз Х» — редкое заболевание определенного типа клеток иммунной системы, встречающееся и у людей.
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Какая каша самая полезная? Овсянка, сэр!
Так ли полезна каша, которую с детства советуют есть мамы и бабушки? Разобраться в этом вопросе попытались врачи-диетологи Ирина Торопыгина и Галина Барташевич.
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Джейн Фонда решила отказаться от пластических операций
К своим 82 годам актриса, писательница и общественная активистка Джейн Фонда успела немало «поработать» над собственным лицом и телом.
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Потерять шевелюру больше всего надо бояться трудоголикам!
Облысение, или по науке — алопеция, может настигнуть сотрудников мужского пола, которым еженедельно приходится работать более 8 часов в сутки (40 часов в неделю).
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Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить внешность.
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Почему бы не отправиться в Барселону?
Барселона – испанский город-сказка и город-мечта, где многие туристы хотели бы побывать. Люди старшего возраста не исключение. И хотя пенсии многих не отличаются большими суммами, многим на путешествия копить удается. В том числе отправляются туристы и на испанский берег.
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Диво дивное: уникальный розовый скат!
В водах у кораллового острова Леди-Эллиот, лежащего в 85 километрах от побережья штата Квинсленд на востоке Австралии, вновь был замечен скат манта необычного розового цвета, известный под прозвищем «Инспектор Клузо».
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Любовные неудачи Бориса Невзорова
Любовь Бориса Невзорова к сцене проявилась с самого детства. Мечты об актёрской профессии с трудом, но всё-таки воплотились в жизнь и принесли целеустремлённому артисту всероссийскую славу. К сожалению, в личной жизни Невзорова ожидали, в основном, лишь болезненные потери.
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Пенсия: рассуждение обокраденного
С предложением президента закрепить в Конституции страны необходимость ежегодной дотации пенсий вышел казус. Вначале было озвучено, что дотировать станут все пенсии, в том числе и пособия работающим пенсионерам, потом выяснилось, что эта строка в Конституции противоречит иным законам, которые оказались почему-то выше Основного закона страны.
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В Мексике археологи впервые прошли по пути майя в загробный мир
В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) проникли в так называемый храм сталагмитов, расположенный в одной из пещер курортного района Плая-дель-Кармен. Это место майя считали входом в загробный мир.
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Путин высказался об индексации пенсий: подробностей в Конституции не будет. А зачем правка тогда?!
Нюансы индексации различных видов пенсий должны регулировать федеральные законы, а не Конституция РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
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Коронавирус добрался и до Африки
Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это первое среди африканских государств, где выявили заболевание.
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Насилие только в бедных и пьющих семьях – стереотип. В московском кризисном центре это знают
В России власть наконец обратила внимание на домашнее насилие. В Госдуме разрабатывается законопроект, касающийся его профилактики.
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Насколько внук Назарбаева «подставил» деда и всю казахстанскую власть?
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — 29-летний Айсултан — выступил с жесткими разоблачениями своей семьи, коррупционных связей Казахстана с Россией и попросил политического убежища в Великобритании. По словам молодого человека, больше он готов рассказать в интервью британской газете The Times.
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Главархив Москвы пополнился любовными письмами танкиста-героя войны
Главархив Москвы в День всех влюбленных представил историю любви героя Великой Отечественной войны, гвардии старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского.