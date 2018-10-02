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Знаменитый Бурятский цирк приехал в Иркутск
По инф. Телеинформа   
02 Октября 2018 г.
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Гастроли Госцирка республики Бурятии начнутся в Иркутске 6 октября. Коллектив представит в столице Приангарья цирковое этно-шоу «Девять ветвей», создателем которого стала Звезда Большого московского цирка, Заслуженная артистка РФ Елена Петрикова.

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– Артисты, обладатели международных призов, в цирковом преломлении и языком различных цирковых жанров расскажут о легендах озера Байкал. На манеже оживет древнее сказание о прародительнице народов Прибайкалья. Под куполом цирка зрители увидят романтический дуэт птицы-лебеди и охотника, воздушную гимнастику прекрасных лебедей. Также в программе – спасающая души шаманка, игра с хула-хупами, стремительные воины-лучники, акробаты на подкидных досках. Кроме того, забавные клоуны привнесут в шоу нотку веселья и радости, – сообщают в пресс-службе цирка.

Координаты:

  • Начало сеансов по субботам в 12:00 и 16:00, по воскресеньям – в 16:00. Гастроли продлятся до 28 октября.

По инф. Телеинформа

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