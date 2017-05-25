Знаменитые гости Иркутска. Принц Камбоджи в Сибири

Декабрь 1957 года. Морозное сибирское утро. Необычайное оживление царит на улицах Иркутска. Вокзал украшен государственными флагами СССР и Камбоджи, на фронтоне портреты Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева, главы государства Камбоджи принца Нородома Сианука и Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. Крепкие узы дружбы связывают два демократических государства, потому так горячо встречают иркутяне дорогих гостей. К перрону подходит специальный поезд. Его ведет машинист Евгений Беленок. Тридцатый год водит он поезда по Транссибирской магистрали. А недавно он пересел на электровоз и водит электропоезда.

На перрон выходят глава государства Камбоджи принц Сианук с супругой и сопровождающие его лица – заместитель председателя совета трона Пенн Нут, министр планирования Ньек Тьюлонг, посол Камбоджи в СССР Ким Тит и другие. Возгласы приветствующих: «Да здравствует нерушимая дружба СССР и Камбоджи!». Аплодисменты. К гостям подбегают пионеры и вручают высокому гостю и его супруге букеты ярких живых цветов. Гости тронуты: жителям тропиков особенно приятно здесь, на сибирской земле, в морозный декабрьский день получить живые цветы – символ неувядающей дружбы. Обменявшись приветственными речами, гости отправились осматривать Иркутскую ГЭС.

На снимке Виталия Белоколодова: принц Нородом Сианук.