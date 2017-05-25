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Знаменитые гости Иркутска. Пьеха в начале успеха
Владимир и Эльфрида Невзоровы   
25 Мая 2017 г.
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В 1965 году в Иркутске состоялся большой фестиваль искусств, посвящённый покорителям Ангары. На нём выступила восходящая тогда звезда советской эстрады Эдита Пьеха.

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Она (на фото Виталия Белоколодова) привлекла внимание иркутских журналистов того времени Бориса Новгородова (в центре) и Виталия Зоркина.

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