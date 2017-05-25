Знаменитые гости Иркутска. Back in USSR

Пролетая над СССР, Хо Ши Мин любил останавливаться в Иркутске. 9 июля 1955 г. из Улан-Батора прибыла направляющаяся в Москву правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам во главе с президентом Хо Ши Мином.

После прибытия в Иркутск Хо Ши Мин и члены правительственной делегации ДРВ отправились на строительство Иркутской ГЭС. Начальник стройки А. Е. Бочкин рассказал гостям о сооружении первой гидроэлектростанции на Ангаре. Президент проявил неподдельный интерес к ходу строительства. Рабочие преподнесли в подарок Хо Ши Мину альбом с фотоснимками стройки.

Во время визита правительственная делегация ДРВ посетила колхоз «По сталинскому пути», расположенный в с. Хомутово. Председатель колхоза Ф. А. Федоров подробно рассказал гостям о хозяйственной деятельности колхоза, а также о культурной жизни села.

В честь пребывания в Иркутске правительственной делегации Демократической Республики Вьетнам председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся Н. С. Патров дал обед. Вечером 9 июля гости присутствовали на традиционном пионерском костре в лагере юных пионеров в с. Акинино-Баклаши.

На снимках: Хо Ши Мин в Иркутске летом 1955 г. и в Институте иностранных языков в 1957 г.