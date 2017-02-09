Знакомьтесь, новый институт!

Презентация института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯ) Иркутского государственного университета прошла в Иркутске 6 февраля. Подразделение разместилось в здании бывшего лингвистического университета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, представители дипломатических ведомств, аккредитованных в городе Иркутске, городской администрации, сотрудники и студенты ИФИЯ.

Владимир Дорофеев от лица регионального правительства и губернатора поздравил студентов и преподавателей с возобновлением образовательного процесса в родных стенах, пожелал процветания и развития новому структурному подразделению старейшего в Восточной Сибири университета.

Он также сообщил, что правительству области совместно с региональным министерством образования и руководством ИГУ необходимо проработать вопрос создания на базе ИФИЯ международного центра культурной и языковой адаптации. О необходимости организации таких центров президент Владимир Путин говорил на совете по межнациональным отношениям. Как подчеркнул первый заместитель губернатора, для реализации данного проекта регион имеет большие наработки.

Ректор ИГУ Александр Аргучинцев выразил благодарность правительству области и лично губернатору Сергею Левченко, депутатам Государственной думы за поддержку и оперативную помощь в решении непростой ситуации, сложившейся с иркутским филиалом Московского лингвистического университета. Он также отметил колоссальную работу профессорско-преподавательского состава обоих вузов, международного управления ИГУ.

По словам Александра Аргучинцева, именно благодаря работе специалистов международного управления удалось сохранить все международные договоры – в кратчайшие сроки после ликвидации иркутского филиала МГЛУ были переоформлены 18 международных договоров с пятью зарубежными странами, что позволило не прерывать учебный процесс иностранных студентов, обучающихся в лингвистическом университете.

– Объединение факультета филологии и журналистики ИГУ и бывшего иняза наилучшим образом скажется и на подготовке студентов, и на развитии университета в целом. Сегодня ИГУ фактически является основным вузом в регионе, который полномасштабно готовит педагогические кадры в области лингвистики. Мы проделали огромную работу, но впереди у нас ещё много сложностей, которые мы должны и будем решать совместно и планомерно, – сказал Александр Аргучинцев.