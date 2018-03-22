Зимняя спартакиада

Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов г. Иркутска при непосредственной поддержке помощника депутата городской думы Алексея Николаевича Боровикова провела зимнюю спартакиаду на базе отдыха железнодорожников в живописном месте за посёлком Смоленщина.

Привезли и увезли ветеранов в комфортабельном автобусе. По приезде был небольшой завтрак, а затем организованы спортивные турниры: перетягивание каната, мини-футбол, здесь же, как в русской сказке, скакали на метле. Поверьте, метлу не так просто обуздать, у Бабы-яги был немалый опыт, но и наши бабули с этим достойно справились.

Каждый пенсионер нашёл себе спортивное развлечение по вкусу и по состоянию здоровья: катались на лыжах, коньках, катались с горки, ходили со скандинавскими палками, пели песни, частушки и просто наслаждались природой, воздухом.

Возраст участников составлял от 60 до 80 лет. Ветераны не только умеют трудиться, но и замечательно отдыхать. Всем ветеранам спартакиада дала заряд бодрости и много положительных эмоций.

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