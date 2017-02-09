Зима дорого обошлась

Иркутские управляющие компании сделали перерасчёт за потребление многоквартирными домами тепловой энергии. Большинство иркутян в феврале 2017 года получили более высокие счета за отопление, сообщает пресс-служба «Содружества ЖКХ».

Так, «Южное управление жилищно-коммунальными системами» сделало доначисление оплаты за отопление по 396 домам из 567-ми обслуживаемых, «Западное» выставило дополнительные счета собственникам квартир в 384 домах из 563-х, в «Северном» перерасчёт в сторону увеличения оплаты был сделан для 254 домов из 357-ми. Главная причина доначисления – погодные условия.

«В октябре позапрошлого, 2015 года в Иркутске наблюдалась аномально тёплая осень: впервые за несколько десятков лет температура воздуха поднималась до плюс 24 градусов, ночные температуры продолжительное время оставались выше нуля. В 2016 году в Иркутске впервые за столетнюю историю зафиксирована такая ранняя и холодная зима. В холодную зиму выше должна быть температура теплоносителя, который циркулирует в батареях каждой квартиры. Для этого на ТЭЦ и в котельных сжигается больше топлива для его подогрева, а общедомовой прибор учёта показывает увеличение объёма потребления тепловой энергии», – отмечают эксперты.

Специалисты напоминают: счета за отопление в этом году формируются на основании показателей предыдущего года. Таким образом, отопление в октябре, ноябре и декабре холодного 2016 года мы оплачивали по стоимости 1/12 от суммы счетов тёплого 2015 года.

В январе управляющие организации произвели корректировку, вычтя из фактического объёма потребленной тепловой энергии тот, по которому производились начисления по 1/12. Эту разницу пропорционально площади квартир собственникам выставят в первом квартале 2017 года все организации, эксплуатирующие жилые дома: и ТСЖ на два дома, и крупные управляющие компании, обслуживающие более 500 многоквартирных домов.

«Много лет при корректировке сумма доначислений была отрицательной, и собственники экономили деньги. Аномально тёплая осень 2015 года, вслед за которой впервые в истории наступила холодная осень, увеличила счета за отопление для большинства собственников квартир в Иркутске», – пояснила пресс-служба «Содружества ЖКХ».

В среднем по Иркутску сумма доначислений за потребление многоквартирными домами тепловой энергии с сентября по декабрь 2016 года составляет 15 рублей за квадратный метр.