ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Зима дорого обошлась
По инф. Телеинформа   
09 Февраля 2017 г.
Изменить размер шрифта

Иркутские управляющие компании сделали перерасчёт за потребление многоквартирными домами тепловой энергии. Большинство иркутян в феврале 2017 года получили более высокие счета за отопление, сообщает пресс-служба «Содружества ЖКХ».

Так, «Южное управление жилищно-коммунальными системами» сделало доначисление оплаты за отопление по 396 домам из 567-ми обслуживаемых, «Западное» выставило дополнительные счета собственникам квартир в 384 домах из 563-х, в «Северном» перерасчёт в сторону увеличения оплаты был сделан для 254 домов из 357-ми. Главная причина доначисления – погодные условия.

«В октябре позапрошлого, 2015 года в Иркутске наблюдалась аномально тёплая осень: впервые за несколько десятков лет температура воздуха поднималась до плюс 24 градусов, ночные температуры продолжительное время оставались выше нуля. В 2016 году в Иркутске впервые за столетнюю историю зафиксирована такая ранняя и холодная зима. В холодную зиму выше должна быть температура теплоносителя, который циркулирует в батареях каждой квартиры. Для этого на ТЭЦ и в котельных сжигается больше топлива для его подогрева, а общедомовой прибор учёта показывает увеличение объёма потребления тепловой энергии», – отмечают эксперты.

Специалисты напоминают: счета за отопление в этом году формируются на основании показателей предыдущего года. Таким образом, отопление в октябре, ноябре и декабре холодного 2016 года мы оплачивали по стоимости 1/12 от суммы счетов тёплого 2015 года.

В январе управляющие организации произвели корректировку, вычтя из фактического объёма потребленной тепловой энергии тот, по которому производились начисления по 1/12. Эту разницу пропорционально площади квартир собственникам выставят в первом квартале 2017 года все организации, эксплуатирующие жилые дома: и ТСЖ на два дома, и крупные управляющие компании, обслуживающие более 500 многоквартирных домов.

«Много лет при корректировке сумма доначислений была отрицательной, и собственники экономили деньги. Аномально тёплая осень 2015 года, вслед за которой впервые в истории наступила холодная осень, увеличила счета за отопление для большинства собственников квартир в Иркутске», – пояснила пресс-служба «Содружества ЖКХ».

В среднем по Иркутску сумма доначислений за потребление многоквартирными домами тепловой энергии с сентября по декабрь 2016 года составляет 15 рублей за квадратный метр.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске