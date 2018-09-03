Жители Приангарья стали чаще страховаться в Сбербанке

За первое полугодие 2018 года полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) в Сбербанке оформили столько же новых клиентов, сколько за весь 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

По сравнению с первым полугодием 2017 года в 2,3 раза выросло число клиентов, которые выбрали накопительное страхование в пользу детей. При опросе клиентов Сбербанка, выбравших «детские» продукты НСЖ, 77 % респондентов сообщили, что формируют накопления на оплату высшего образования ребенка, 15 % приобрели НСЖ для адресной передачи капитала, а 8 % копят на крупный дорогой подарок.

Полис НСЖ на сегодня, по мнению аналитиков, является самым распространенным инструментом целевых накоплений на образование вместе с банковским депозитом.

Управляющий директор управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка Катрин Соомре:

– Каждый второй родитель оплачивает дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ. Средняя стоимость часа занятий репетиторов в 2018 году составляет 800 рублей. Неслучайно, согласно данным Росстата, третья наиболее распространенная финансовая цель, на которую копят россияне, – после покупки жилья и автомобиля – это образование.

В НСЖ с формированием накоплений на образование встроена опция «образовательный консультант», который по запросу родителя может подобрать любую информацию, касающуюся развития и обучения ребенка. С помощью этого сервиса можно найти педагогов, тренеров, секции, подходящие учебные заведения (дошкольное учреждение, школу, университет), узнать об условиях поступления, рейтингах и даже датах дней открытых дверей факультетов вузов. А также – подобрать организаторов для детских праздников и кулинарных мастер-классов, забронировать детский клуб или аниматора.

Директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни» Наталья Белова:

– Среди клиентов Сбербанка по детскому НСЖ 67 % родителей задумываются о финансировании высшего образования детей, когда ребенок переходит в шестой-седьмой класс, и приобретают пятилетний полис НСЖ. Тем не менее чем длиннее срок накоплений, тем комфортнее, ведь по НСЖ можно регулярно откладывать любую сумму средств – минимальных «порогов входа» практически нет.

Справка:

Накопительное страхование жизни (НСЖ) – программа страхования жизни и здоровья с возможностью накопления заранее определенной суммы к определенному сроку и возможного получения дополнительного инвестиционного дохода по окончании срока действия программы. Полис НСЖ – долгосрочный страховой продукт, рассчитанный на 5-30 лет (в среднем – на 10-20 лет). В Сбербанке вся сумма накоплений застрахована и будет получена лицом, в пользу которого заключен договор. В случае досрочного расторжения договора клиент теряет часть вложений. При заключении договора НСЖ гражданин России получает право на налоговый вычет – возвращение 13 % суммы ежегодных взносов от базы в 120 тысяч рублей (до 15600 рублей в год).

По инф. Телеинформа

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