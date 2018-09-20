Жители Иркутской области стали чаще страховать имущество

В первом полугодии 2018 года рынок страхования имущества физлиц в Иркутской области вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9% до 324,4 млн рублей, подсчитали аналитики «Сбербанк страхования», проанализировав статистические данные ЦБ.
Как сообщает пресс-служба компании, по имеющимся прогнозам, темп роста на таком же уровне сохранится в этом сегменте на протяжении всего года, а сборы по итогам года достигнут примерно 742 млн рублей.
Основной фактор роста страхования имущества физлиц в Иркутской области – продолжающийся спрос на ипотечное страхование в связи со снижением банками процентных ставок по ипотечным займам. Совокупные сборы российских страховщиков по страхованию имущества физлиц в первом полугодии 2018 года составили 28,3 млрд рублей и выросли на 11,5%.
– Рынок недвижимости в Иркутской области в первом полугодии 2018 года заметно оживился. По данным Сибирского ГУ Банка России, объем выданных ипотечных кредитов в текущем году в области вырос в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. На это в том числе оказало влияние снижение в 2018 году процентных ставок по ипотечным кредитам, которые достигли минимума. Спрос на ипотечное кредитование напрямую влияет на страхование ипотечного кредитования, а значит и на рынок страхования имущества физических лиц, – отмечает руководитель управления страхования имущества СК «Сбербанк страхование» Дмитрий Некрюков. – Мы видим растущий интерес населения к страхованию ремонта, домашнего имущества и оборудования в дополнение к классическому страхованию квартир. Все более востребованным становится и страхование гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией имущества. Многие клиенты готовы к покупке таких полисов для исключения незапланированных трат на случай нанесения ущерба соседям при заливах или пожарах.
Дополнительным стимулом для развития сегмента страхования имущества граждан, начиная с 2019 года, станет вступление в силу закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В первое время это влияние будет не очень значительным, поскольку в следующем году регионы только начнут разрабатывать и внедрять собственные программы страхования. По оценкам СК «Сбербанк страхование», сборы, связанные со вступлением в силу нового закона, составят в 2019 году в целом по России около 3 млрд руб.
Поступления СК «Сбербанк страхование» по страхованию имущества физлиц в Иркутской области в первом полугодии составили более 114,4 млн рублей и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 26%. Сборы выросли за счет ипотечного страхования заемщиков Сбербанка, а также за счет усовершенствования продуктовой линейки и повышения технологичности продаж. До конца года СК «Сбербанк страхование» планирует собрать в регионе более 252 млн рублей. по страхованию имущества физических лиц, а в 2019 году – порядка 500 млн рублей.
– Страхование имущества физлиц – одна из приоритетных линий бизнеса для нашей компании. Мы планируем развивать это направление, в том числе за счет активного участия в региональных программах по страхованию жилья от ЧС, а также за счет включения в классические программы страхования имущества дополнительных сервисов. По нашей оценке, у российского рынка страхования имущества еще очень большой потенциал, поскольку в нашей стране застраховано пока не более 15% имущества граждан, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 80%, – отмечает Дмитрий Некрюков.
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В первом полугодии 2018 года рынок страхования имущества физлиц в Иркутской области вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9% до 324,4 млн рублей, подсчитали аналитики «Сбербанк страхования», проанализировав статистические данные ЦБ.
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