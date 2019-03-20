Жители Иркутской области расспросили Сергея Тена о судьбе Байкала

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен 18 марта провел прием граждан. Более половины вопросов были посвящены темам, так или иначе связанным с Байкалом.

Так, предприниматель Владимир попросил поддержки инициативы строительства в Байкальске мусороперерабатывающего завода по уникальной технологии без применения пиролиза. Завод поможет решить несколько проблем. Во-первых, создание производства позволит ликвидировать все несанкционированные свалки по берегу Байкала, в том числе, иловые осадки очистных сооружений Байкальска. Во-вторых, новое предприятие – это создание около 100 рабочих мест в Байкальске, заявил бизнесмен. Плюс энергии завода хватит, чтобы создать еще и тепличное хозяйство – а значит, обеспечить жителей города свежими овощами собственного производства. На первом этапе требуются существенные инвестиции – примерно 900 миллионов рублей. Владимир посетовал, что на сегодняшний день ни фонд развития моногородов, ни фонд развития промышленности не готовы брать на себя финансирование проекта.

Житель Иркутска Константин, имеющий богатый опыт в разработке коммунальных инженерных систем, предложил создать единую комплексную систему очистных сооружений на Байкале. Сегодня муниципалитеты не могут самостоятельно решить эту проблему. Инвесторы не хотят рисковать, так как не видят гарантии возврата средств. Константин уверен: проблему необходимо выносить на федеральный уровень. Он попросил в этом содействия парламентария.

Председатель Экологической Ассоциации «Байкальское Содружество» Екатерина Удеревская отлично знакома с проблемами озера. В том числе она активно борется за создание программы экологизации водного транспорта, курсирующего по акватории Байкала. В настоящее время, по ее словам, не выполняется постановление правительства РФ №623 от 12 августа 2010 года, где четко прописано, что суда должны сдавать сточные воды на внесудовые водоохранные средства, береговые очистные сооружения или обрабатывать их с помощью автономных станций очистки и обеззараживания. На Байкале же сегодня суда сдают за год всего 600 из 25 тысяч тонн производимых отходов – остальные сливают напрямую в озеро. Сброс фекальных и бытовых стоков наносит экологии огромный ущерб: как результат – кишечная палочка обнаружена уже в осевой части Байкала, а в районе Листвянки превышение нормы достигает 140 раз. Екатерина Удеревская подчеркнула: на Байкале необходим эко-флот. Она обратилась к Сергею Тену с предложением на законодательном уровне обязать суда на Байкале устанавливать судовые очистные агрегаты для утилизации отходов.

Директор одной из IT-компаний Ангарска Артем работает над созданием на Байкале передового IT-центра. Так как большинство специалистов в компьютерной отрасли работают удаленно, Байкал может стать визитной карточкой для привлечения в регион высококлассных специалистов со всего мира, говорит Артем. Молодой человек попросил поддержки в продвижении этого проекта.

– Такое количество обращений по Байкалу свидетельствует о том, насколько важную роль занимает озеро в жизни иркутян. Для нас это действительно самое любимое место, куда мы ездим отдыхать семьями, зарядиться энергией. При этом Байкал – это не просто озеро, расположенное на территории трех субъектов – это мировое национальное достояние. И, естественно, его проблемы нужно решать на самом высоком уровне. Тем более сейчас, когда Байкальская природная территория фактически располагается в двух разных федеральных округах: Сибирском и Дальневосточном, – отметил Сергей Тен.

По его мнению, все прозвучавшие на приеме идеи крайне актуальны. Необходимо убирать свалки вокруг Байкала, создавать сеть очистных сооружений, регулировать воды, сбрасываемые с кораблей, больше внимания уделять развитию Байкала как современного бренда.

– Но все мы прекрасно понимаем, что ни муниципалитеты, ни даже субъекты решить этот огромный пласт вопросов самостоятельно не смогут. На мой взгляд, создание некой надсубъектной организации с государственным участием по делам Байкала – с централизованным управлением, стабильным финансированием, четкими целями и задачами и жестким контролем над расходованием средств – может в корне изменить ситуацию, – сказал депутат.

При этом все перечисленные вопросы так или иначе затрагивали законодательное регулирование. Как заявил Сергей Тен, законы, касающиеся Байкала, необходимо серьезно совершенствовать: с момента принятия ФЗ №94 «Об охране озера Байкал» прошло 20 лет.

– Мир не стоит на месте, и каждый день ставит перед нами новые задачи. Убежден, только когда мы общими усилиями – МРГ «Байкал», правительства РФ, профильных комитетов ГД, законодателей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья – разработаем четкую нормативно-правовую базу, можно будет говорить о комплексном развитии Байкальской природной территории, – подчеркнул Сергей Тен.

Он напомнил, что на выездных мероприятиях 29-30 марта с участием министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, депутатов Государственной думы, представителей Совета Федерации, подведомственных структур Минприроды, Роспотребнадзора, будет детально обсуждаться широкий круг вопросов по Байкалу. И часть тех вопросов, которые иркутяне подняли на встрече с Сергеем Теном, включат в повестку.

Также в ходе приема граждан звучали вопросы участия в областной целевой программе по предоставлению жилья молодых специалистов, постоянно проживающих в сельской местности, поддержки проекта спектаклей для слабослышащих детей, пенсионного и жилищного обеспечения военнослужащих.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ