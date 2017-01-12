Жить стало дороже

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в декабре составил 0,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,4%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Из продуктов питания наибольший рост цен наблюдался на огурцы свежие (на 15%), виноград (7%) и яйца (на 6%). На 1–4% стали дороже мясопродукты, сосиски, сардельки, продукты из мяса и птицы копчёные, рыба живая и охлаждённая, солёная, маринованная и копчёная, деликатесные продукты из рыбы, икра лососевая, консервы рыбные, масло сливочное и оливковое, молоко и молочная продукция, сыры, консервы овощные и фруктово-ягодные.

В тех же пределах увеличились цены на конфеты шоколадные, чай чёрный в пакетиках, кофе натуральный в зёрнах и молотый, соль, муку, пряники, булочные и бараночные изделия, морковь, чеснок, бананы и овощи замороженные.

В то же время произошло значительное снижение цен на лимоны (на 11%) и апельсины (7%), в меньшей мере (1–3%) подешевели яблоки, крупа гречневая, рис, масло подсолнечное и сахар.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,3%. В этой группе заметно выросли в цене ткани декоративные, телефонные аппараты стационарные (на 6%), флеш-накопители и шёлк (на 5%). Зафиксирован рост цен (на 2–4%) на ткани хлопчатобумажные, тюль, женские юбки и пальто зимние, меха и меховые изделия, комплекты постельного белья, майки, футболки мужские, брюки, джинсы и джемпера для школьников, кроссовки для взрослых, ковры и ковровые изделия.

В той же мере увеличились цены на порошки стиральные, часы, газомоторное топливо, игрушки, шкафы навесные, табуреты, ювелирные изделия, сковороды, тарелки, фотоаппараты, авторучки, наборы фломастеров, ламинат, линолеум, плитку керамическую, краски масляные и эмали.

В группе «медицинские товары» существенно подорожали нитроглицерин, корвалол (на 4%), левомеколь, йод и индапамид (3%), гепарин, галазолин, диазолин и бромгексин (на 2%). Вместе с тем, подешевели аспирин (на 3%), поливитамины без минералов (2%) и аллохол (на 1%).

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 0,3%.

В декабре выросла стоимость полёта в самолёте и проезда в поездах дальнего следования (7%). В то же время подешевели туристические поездки в европейские страны (на 6%), проживание в гостинице (5%), прививки животным (на 2%).