Жильё на выбор

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко совершили рабочую поездку в Киренский район. Они осмотрели с вертолёта место пожарища в посёлке Бубновка, где 28 апреля текущего года сгорело 58 из 90 жилых домов.
Затем полпред президента и глава Приангарья посетили пункт временного размещения погорельцев в Киренском профессионально-педагогическом колледже, где пообщались с пострадавшими гражданами. Люди рассказали, что все дети, которые должны отправиться на отдых в оздоровительный санаторий «Усть-Кут», прошли необходимые медосмотры. С 21 июня начинается смена, за счёт областного бюджета в санаторий поедет 34 ребёнка школьного возраста из семей, пострадавших от пожара в Бубновке. Кроме того, по путёвкам «Мать и дитя», оплаченным за счёт федеральных средств, на отдых отправятся ещё 14 детей из 10 семей.
Вместе с тем у людей возникают вопросы о сроках заселения в новое жильё. Сергей Левченко сообщил, что сформирован список предложений по возможным вариантам выбора жилых помещений для жителей Бубновки, в том числе тех, чьи дома уцелели. Проект постановления правительства РФ о ликвидации посёлка находится на согласовании в федеральном министерстве экономического развития. Для решивших поселиться в Киренске будет достроен пятиэтажный дом в микрорайоне Мельничный. Желающие выехать в другие территории области получат денежные выплаты на приобретение жилья.
– Мы закончили рассматривать предложения застройщиков по возможным домам в южной части Иркутской области, строительство которых близко к завершению, и они однозначно будут сданы к концу сентября этого года. Мы предлагаем людям жильё в Иркутском районе, в Шелехове и Ангарском городском округе. Через неделю группа, состоящая из представителей министерств областного правительства, администрации Киренского района, начнёт отрабатывать с семьями погорельцев предлагаемые варианты, – рассказал губернатор.
Кроме того, те граждане, которые покинут Бубновку в связи с ликвидацией населённого пункта, могут претендовать на сертификаты для приобретения жилья и за пределами Иркутской области.
Также в Киренске Сергей Меняйло провёл совещание, где обсуждался комплекс всех вопросов, связанных с ликвидацией последствий природных пожаров, в результате которых в шести населённых пунктах региона полностью сгорело 82 жилых дома и сильно пострадал многоквартирный дом в Саянске.
– По итогам визита в Иркутск 15 мая 2017 года президент Российской Федерации дал ряд поручений. Перед органами власти поставлена задача максимально быстро и организованно завершить выплаты компенсаций гражданам. Вторая задача – принять исчерпывающие меры, чтобы все социальные учреждения работали без сбоя, медицинские услуги должны оказываться в полном объёме, граждане – обеспечены качественным жильём, – подчеркнул полпред президента РФ в СФО.
По словам министра строительства, дорожного хозяйства области Светланы Свиркиной, в ближайшие дни начнётся обследование многоквартирного дома в киренском микрорайоне Мельничный. Этот дом в большой степени готовности, его строительство началось ещё в 1994 году. На обследование и составление соответствующего протокола понадобится чуть больше недели. Ещё около двух недель потребуется на решение формальностей с собственником недостроенного здания. При этом подрядная организация уже готова завозить необходимые строительные материалы. В чистовой отделке дом должен быть готов к концу сентября текущего года.
Сергей Меняйло поручил разработать детальный план-график строительно-монтажных работ и график предоставления жилья всем гражданам, пострадавшим от пожара в Бубновке, а также переселяемым из этого посёлка. Полпред подчеркнул, что ни один человек не должен остаться без крова после 30 сентября, и обещал личное участие в контроле за решением вопросов, зависящих от федерального центра.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...