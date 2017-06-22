Жильё на выбор

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко совершили рабочую поездку в Киренский район. Они осмотрели с вертолёта место пожарища в посёлке Бубновка, где 28 апреля текущего года сгорело 58 из 90 жилых домов.

Затем полпред президента и глава Приангарья посетили пункт временного размещения погорельцев в Киренском профессионально-педагогическом колледже, где пообщались с пострадавшими гражданами. Люди рассказали, что все дети, которые должны отправиться на отдых в оздоровительный санаторий «Усть-Кут», прошли необходимые медосмотры. С 21 июня начинается смена, за счёт областного бюджета в санаторий поедет 34 ребёнка школьного возраста из семей, пострадавших от пожара в Бубновке. Кроме того, по путёвкам «Мать и дитя», оплаченным за счёт федеральных средств, на отдых отправятся ещё 14 детей из 10 семей.

Вместе с тем у людей возникают вопросы о сроках заселения в новое жильё. Сергей Левченко сообщил, что сформирован список предложений по возможным вариантам выбора жилых помещений для жителей Бубновки, в том числе тех, чьи дома уцелели. Проект постановления правительства РФ о ликвидации посёлка находится на согласовании в федеральном министерстве экономического развития. Для решивших поселиться в Киренске будет достроен пятиэтажный дом в микрорайоне Мельничный. Желающие выехать в другие территории области получат денежные выплаты на приобретение жилья.

– Мы закончили рассматривать предложения застройщиков по возможным домам в южной части Иркутской области, строительство которых близко к завершению, и они однозначно будут сданы к концу сентября этого года. Мы предлагаем людям жильё в Иркутском районе, в Шелехове и Ангарском городском округе. Через неделю группа, состоящая из представителей министерств областного правительства, администрации Киренского района, начнёт отрабатывать с семьями погорельцев предлагаемые варианты, – рассказал губернатор.

Кроме того, те граждане, которые покинут Бубновку в связи с ликвидацией населённого пункта, могут претендовать на сертификаты для приобретения жилья и за пределами Иркутской области.

Также в Киренске Сергей Меняйло провёл совещание, где обсуждался комплекс всех вопросов, связанных с ликвидацией последствий природных пожаров, в результате которых в шести населённых пунктах региона полностью сгорело 82 жилых дома и сильно пострадал многоквартирный дом в Саянске.

– По итогам визита в Иркутск 15 мая 2017 года президент Российской Федерации дал ряд поручений. Перед органами власти поставлена задача максимально быстро и организованно завершить выплаты компенсаций гражданам. Вторая задача – принять исчерпывающие меры, чтобы все социальные учреждения работали без сбоя, медицинские услуги должны оказываться в полном объёме, граждане – обеспечены качественным жильём, – подчеркнул полпред президента РФ в СФО.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства области Светланы Свиркиной, в ближайшие дни начнётся обследование многоквартирного дома в киренском микрорайоне Мельничный. Этот дом в большой степени готовности, его строительство началось ещё в 1994 году. На обследование и составление соответствующего протокола понадобится чуть больше недели. Ещё около двух недель потребуется на решение формальностей с собственником недостроенного здания. При этом подрядная организация уже готова завозить необходимые строительные материалы. В чистовой отделке дом должен быть готов к концу сентября текущего года.

Сергей Меняйло поручил разработать детальный план-график строительно-монтажных работ и график предоставления жилья всем гражданам, пострадавшим от пожара в Бубновке, а также переселяемым из этого посёлка. Полпред подчеркнул, что ни один человек не должен остаться без крова после 30 сентября, и обещал личное участие в контроле за решением вопросов, зависящих от федерального центра.