Жилье, которое уже не так и нужно

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен внес поправку к проекту федерального закона об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поправка сокращает срок действия договора найма специализированного жилья с пяти до трех лет.

– Согласно мониторингу, проведенному в Иркутской области, большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивается жилыми помещениями только после достижения ими 23-х лет. При этом, как правило, к этому моменту они получают высшие или среднеспециальное образование, имеют постоянное место работы и семью, – отметил Сергей Тен. – Выражаясь чиновничьим языком, это свидетельствует об их устойчивой социализации в обществе.

После заключения договора найма специализированного жилого помещения дети-сироты обязаны там прожить не менее пяти лет. При этом, как подчеркнул депутат, они не вправе приватизировать эти жилые помещения на протяжении указанного срока, а это существенно затрудняет для них возможность улучшения жилищных условий, в том числе с использованием средств маткапитала.

– Следует отметить, что такие правила существенно ограничивают их право на свободу передвижения и избрания нового места жительства, – считает Сергей Тен.

Законопроект в первом чтении был рассмотрен Государственной думой РФ 12 апреля.