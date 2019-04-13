Женщина с ВИЧ, отказавшаяся лечить своих детей, скончалась в Иркутске

В Иркутске скончалась 32-летняя женщина с ВИЧ, отказавшаяся обследовать и лечить двух своих детей. Об этом сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД.

В медучреждении напоминают, что в конце 2016 году больница выиграла против женщины иск о принудительном обследовании и лечении её годовалой дочери.

– История тяжбы началась во второй половине 2015 года. Тогда женщина, ожидавшая второго ребёнка, попала под влияние движения отрицателей ВИЧ и отказалась от терапии. На их сайте она прочитала подробные инструкции, как уклониться от дальнейшего лечения и обследования, как скрыться из поля зрения медиков. В течение следующего года она неоднократно переезжала с места на место, вероятно, в надежде затеряться. А когда родилась девочка, запретила проводить с ней анализы, подписав отказ, – отмечается в сообщении Центра СПИД.

В течение года юрисконсульт медучреждения вела переписку с различными инстанциями, указывая на признаки жестокого обращения с ребёнком и неисполнения матерью своих родительских обязанностей. Исковое заявление в суд стало последней попыткой изменить ситуацию. Суд встал на сторону врачей. В итоге тест доказал наличие у девочки антител и антигенов к ВИЧ. Более развёрнутый анализ выявил полное совпадение генного материала вируса в организме дочери и матери и высокую вирусную нагрузку. Женщина получила первую партию таблеток для девочки и снова исчезла из поля зрения врачей. Её поисками занимались полиция и судебные приставы, но безрезультатно.

Летом 2018 года женщине стало резко хуже. Не проходивший несколько недель сухой кашель и одышка привели её на больничную койку в Иркутске, но она отказалась от терапии. На этот раз из-за уклонения от исполнения законного решения суда детей у неё изъяли органы опеки. Диагноз «ВИЧ-инфекция» у двухлетней девочки подтвердился полностью, её семилетний брат был здоров.

Антибиотики и витамины заглушили сопутствующие ВИЧ-инфекции недуги на некоторое время. К женщине вернулись силы, и она написала отказ от дальнейшего лечения, почувствовав себя относительно хорошо. Минувшей зимой врачи снова встретились с женщиной. Она была уже практически в бессознательном состоянии, не могла самостоятельно дышать.

Обоих детей женщины отдали на воспитание родственникам. Они регулярно обследуют и лечат больного ребёнка. Под действием препаратов антиретровирусной терапии малышка быстро набрала недостающий вес, выросла и стала реже болеть. Врачи обещают, что при продолжении постоянных наблюдений и приёма лекарств она проживёт такую же долгую и качественную жизнь, как и её сверстники без вируса.

Сейчас, по данным федерального регистра пациентов, в Иркутской области проживают более 29 тысяч человек с ВИЧ. В 2018 году 81,5% всех вновь выявленных случаев заболевания в регионе были обусловлены незащищёнными гетеросексуальными контактами. Из 784 детей, родившихся за прошлый год у такой особой категории рожениц, ВИЧ унаследовали только 11 малышей. В 10 случаях это произошло в связи с отсутствием наблюдения их матерей у врачей или неполным наблюдением и прохождением неполного курса трёхэтапной химиопрофилактики. Только одна из беременных женщин с ВИЧ полностью отказалась от препаратов. Все положительные новорождённые находятся под наблюдением у медиков.

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По инф. Телеинформа

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