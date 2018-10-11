«Зеленый щит» вокруг Иркутска – самый крупный в России

Законодательное собрание Иркутской области приняло решение создать вокруг Иркутска «зеленый щит» общей площадью 190 тысяч га. Соответствующее постановление было принято на сессии облпарламента, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

– Таким образом, созданный лесопарковый зеленый пояс стал крупнейшим во всей стране. Его площадь почти в семь раз превышает площадь самого Иркутска и в два раза – площадь Москвы в пределах МКАД. Ходатайство о создании лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Иркутска было подано региональным отделением Общероссийского народного фронта в Иркутской области, – говорят в регштабе ОНФ.

Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович пояснил, что создание «зеленого щита» в Иркутской области ранее тормозилось рядом обстоятельств, что привело к нарушению федерального законодательства и к принятию мер прокурорского реагирования.

– Сначала абсолютное большинство участников публичных слушаний в общественной палате Приангарья в сентябре 2017 года поддержало ходатайство регионального отделения ОНФ о необходимости создания лесопаркового зеленого пояса, соответствующие документы были направлены в региональный парламент, – отметил Сергей Апанович.

Спикер ЗС Сергей Сокол назвал создание «зеленого щита» масштабным проектом, который имеет большое социальное и экологическое значение.

– Нам удалось в результате детальной проработки вопроса с участием депутатов законодательного собрания, правительства области, регионального отделения ОНФ согласовать общую площадь зеленого пояса вокруг агломерации Иркутск – Ангарск – Шелехов. Были учтены аспекты, связанные с перспективным развитием этих территорий. Итогом всестороннего обсуждения стало утверждение площади зеленого пояса в 190 тысяч гектаров. Отмечу, что в других регионах, где лесопарковые зоны уже созданы, их площадь значительно меньше. Проект соответствующего постановления был поддержан на заседании профильного комитета и вынесен на сессию Законодательного собрания, где был принят большинством парламентариев, – рассказал он.

По инф. Телеинформа

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