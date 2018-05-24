Зелёный праздник

В Иркутске 26 мая пройдёт акция «Посади дерево – подари планете жизнь». Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» приглашает всех желающих на традиционную городскую посадку зелёных насаждений, которая пройдёт на Синюшиной горе.

Мероприятие состоится при поддержке администрации Иркутска.

Сбор добровольцев состоится в 11 часов на автопарковке возле дома № 86 на улице Маршала Конева. При себе необходимо иметь лопату, ведро, перчатки и средства для защиты от насекомых, в частности репелленты от клещей. Для групп более десяти человек необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте: https://www.ppjizn.ru/. Телефоны: 675-698, 8-964-279-34-29.

По информации организаторов, за годы проведения акции в Кайской роще было высажено 12,5 тысячи деревьев на территории 15 га, в посадках приняли участие более 4,4 тысячи человек.

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