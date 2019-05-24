Зеленеющий город

В рамках акции «Мой зелёный Иркутск» с 16 по 18 мая на 14 площадках города было высажено более 500 крупномерных саженцев. В акции приняли участие около тысячи человек – представители молодёжных и спортивных организаций, национально-культурных центров, инициативные группы жителей. Мэр города Дмитрий Бердников совместно с представителями общественных организаций и ТОСов высадил деревья на островах Юность и Конный. На Конном – 30 саженцев вяза, сосны, груши и берёзы, на острове Юность – 14 елей.

– Обновление зелёного фонда необходимо, так как срок жизни зелёных насаждений в среднем сорок лет. Акция стала уже доброй традицией. Кроме экологической составляющей, мы улучшаем облик города, создаём условия для комфортного отдыха горожан и гостей Иркутска. С каждым годом удаётся увеличивать число высаженных молодых деревьев. Важно, что увеличивается и число участников акции. Все мероприятия проходят под контролем специалистов-экологов, – отметил Дмитрий Бердников.

18 мая молодые деревья также высадили на улице Улан-Баторской и в микрорайоне Зелёный. Ранее акция прошла на территориях Вампиловского сквера, сквера Волконского и сквера на пересечении улиц Полины Осипенко и Чкалова, парка Победы, Пади Долгой, зелёной зоны на пересечении улиц Ширямова и Пискунова, а также на бульваре Гагарина, на улицах Сибирских Партизан и Дальневосточной, в микрорайоне Топкинский.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ