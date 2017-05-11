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Здравствуй, лето, прощай, тепло!
Мэрия г. Иркутска   
11 Мая 2017 г.
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Отопительный сезон в Иркутске заканчивается 15 мая.

Об этом сообщила заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова. Она отметила, что с 15 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации начнут обеспечивать перевод тепловых сетей и тепловых пунктов на летний режим работы.

Решение об отключении отопления связано с установлением устойчивой температуры воздуха. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утверждённых постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше 8 °С.

Кроме этого, собственники жилых помещений в МКД могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях.

Напомним, что срок окончания отопительного сезона может измениться в случае ухудшения погодных условий.

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