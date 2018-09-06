Здесь будет город изменён…

Центр Иркутска изменит свой облик: объявлен конкурс на лучшую концепцию застройки на Цесовской Набережной. Всё, что планируется построить здесь в ближайшие годы, должно стать органичной частью старого города.

Границы территории, где пройдёт застройка, определены. Это территория в районе улиц Цесовская Набережная, Сурикова, Ленина и Степана Разина. По итогам конкурса будет изменена и градостроительная документация. В конкурсе примут участие архитекторы, имеющие профессиональный опыт. Их задача очень непроста – нужно предложить такое строительство новых домов в историческом центре города, чтобы не нарушить целостности его архитектурного комплекса. Нужны также необходимые жителям магазины, аптеки, детсады и объекты коммунальной сферы. Особое внимание – организации комфортной жизни. В центре должны появиться велодорожки, тротуары, движение транспорта необходимо организовать так, чтобы не было пробок, зато имелось достаточно удобных парковок, остановок и речных причалов.

В жюри, которое до конца 2018 года подведёт итоги конкурса, войдут представители администрации города, службы по охране объектов культурного наследия региона и профессионального сообщества архитекторов.

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