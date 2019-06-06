Зарница по-юнармейски

Как воспитывают патриотизм в Иркутске.

На плацу центра «Патриот» состоялись финальные состязания городской военно-спортивной игры «Зарница» юнармейского движения среди учащихся общеобразовательных учреждений Иркутска. Участников игры поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников:

– Вы уже прошли немало испытаний, проверили себя на прочность. Доказали, что являетесь лучшими из лучших! Вы дошли до финала нашей городской «Зарницы». И поэтому каждый из вас может с полным правом называться победителем, – отметил мэр Иркутска. – «Зарница» – это не просто состязания. Это воспитание истинного патриотизма, высоких нравственных принципов. Из таких, как вы, вырастают настоящие защитники Отечества – сильные, честные, надёжные, отважные, готовые прийти на помощь.

Отборочные окружные этапы соревнований прошли в начале мая. В них приняли участие около 600 человек. В финале за победу боролись 11 команд. Это около ста школьников. Победителем городской военно-спортивной игры «Зарница» стала команда школы № 14. На втором месте – команда центра «Патриот». Третье место завоевала команда школы № 20. Победители будут представлять город Иркутск на областном этапе соревнований.

Финал городской военно-спортивной игры «Зарница» проходил в городском центре «Патриот», который объединил все военно-патриотические движения Иркутска.

Директор центра «Патриот», один из соучредителей движения «Наш Иркутск» Александр Барсуков:

– Иркутский городской центр «Патриот» занял активную позицию в жизни города, участвует практически во всех мероприятиях – и в тех, которых мы организовываем сами, и в тех, которые проводит мэр города Дмитрий Бердников. Это не только пройти в колонне, поучаствовать в параде, но и, например, посадить деревья в разных районах города, поучаствовать в субботниках, благоустройстве города, есть у нас противопожарный отряд, который занимается патрулированием.

Центр «Патриот» является системообразующим для юношеских объединений, у нас нет отдельных подразделений, но так как мы концентрируем молодёжное движение, то занимаемся и комплектованием отрядов, нужных Иркутску. Например, отряды экологов. Агитировать сейчас даже не надо, ребята сами идут.

Мы проводим такую работу, чтобы это был дом родной для детей, а у нас максимум три-четыре человека с одной школы ходят. И каждый несёт в себе частичку того района, где он живёт. У нас дети идут в строю, в одной форме, у них береты – те же девочки от зеркала не отходят. У нас есть и своя кричалка. Говорят, что мы военизируемся, поскольку у нас такая форма одежды, но это не так. Просто коллективное воспитание всегда считалось самым лучшим, и для Иркутска нужно больше объединяться и объединяться, а не одиночные акции организовывать. Нужно собирать человек сто-двести и выходить, это очень дисциплинирует.

Наши ребята прошли в колонне карнавала на Дне города. Головную колонну сопровождал эскорт курсантов роты Почётного караула, отряда «Святослав» и, естественно, юнармии. А позади в белых футболках шла как раз рота экологического отряда.

В этом году Министерство обороны России поддержало инициативу Дмитрия Бердникова о передаче образцов вооружения и военной техники. Таким образом, муниципальный центр «Патриот» станет филиалом Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации, а на территории учреждения появится настоящий музей под открытым небом.

– Наш муниципальный центр «Патриот» фактически стал филиалом Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации. Замминистра обороны РФ, Андрей Валериевич Картаполов лично пообещал, что нам будут переданы образцы вооружения и военной техники, – отметил глава города.

Образцы вооружения и военной техники планируется разместить на территории ИВВАИУ. Фактически там появится настоящий музей под открытым небом. Напомним, в 2016 году было принято решение о передаче зданий бывшего 23-го военного городка в муниципальную собственность. На месте полуразрушенных казарм теперь работает городской центр «Патриот». Небольшое военное училище для подростков – единственное в своём роде за Уралом. Центр «Патриот» объединил военно-патриотические движения Иркутска. В состав вошли: рота допризывной подготовки «Святослав», рота почётного караула города Иркутска и юнармия. Всего в центре на данный момент обучаются около 250 детей.

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