Законы в разработке

Заксобрание региона работает над рядом законов для пожилых.
На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области, которое прошло 10 мая под председательством заместителя председателя областного парламента Андрея Лабыгина, депутаты рассмотрели ряд законопроектов и ходатайств о награждении почётными грамотами ЗС.
В окончательном чтении рекомендован к принятию проект закона «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области». В рамках третьего чтения поступили уточняющие поправки, связанные с тем, что выплаты приёмным семьям решено признать мерой социальной поддержки для пожилого человека или инвалида.
Во втором чтении депутаты рекомендовали принять законопроект «О ветеранах труда Иркутской области». Как рассказал председатель комитета Андрей Лабыгин, для присвоения звания необходимо сочетание четырёх факторов: достижение пенсионного возраста, наличие общего трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, наличие трудового стажа на территории Иркутской области не менее 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин, а также наличие наград. Работа над законопроектом продолжится в третьем чтении, для подготовки поправок в рамках рабочей группы будет обсуждаться, какие именно награды должны быть у гражданина для присвоения звания.
В первом чтении рекомендовано принять изменения в закон «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», инициатором которых стал депутат Георгий Любенков. Законопроектом предлагается скорректировать периодичность заседаний городских комиссий по делам несовершеннолетних. Оптимальная периодичность будет выработана в рамках второго чтения.
В окончательном чтении комитет одобрил законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области». Поправками, подготовленными ко второму чтению депутатами Андреем Лабыгиным, Алексеем Козюрой и Артёмом Лобковым, расширяется перечень документов, которыми можно подтвердить страховой стаж.
В окончательном чтении также рекомендовано приять проект закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Ко второму чтению поступили поправки группы депутатов, которые касаются ежегодных выплат в размере 25 тысяч рублей за счёт областного материнского капитала. В частности, предлагается снять установленное законом ограничение сроков рождения третьего или последующего ребёнка, на которого предоставляются выплаты. Таким образом, данный срок будет ограничен только сроком действия самого закона.
В первом чтении члены комитета рекомендовали принять законопроект о ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Предлагается продлить действие данной меры поддержки до 21 декабря 2021 года.
Также в первом чтении рекомендовано принять изменения в закон «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в Иркутской области». Изменениями предложено установить, что заявитель не обязан прилагать справку о признании нуждающимся в жилом помещении, такой документ должен быть получен в рамках межведомственного взаимодействия.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Заявление Пенсионного фонда России
В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, общие расходы бюджета ПФР на пенсионное обеспечение вырастут по сравнению с 2017 годом на 371 млрд рублей и составят ...
Заявление ПФР по поводу дефицита бюджета фонда
Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год...
Информация для граждан России и Израиля
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6...