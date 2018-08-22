Законы для жизни

«В интересах жителей Иркутской области», – эти слова легли в основу работы областного парламента второго созыва под председательством спикера Сергея Брилки. Многие законы были продиктованы самой жизнью, порой законотворческие инициативы рождались в долгих спорах и многочасовых обсуждениях. Но каждое решение принималось ответственно и взвешенно, потому что за любым законом стоят конкретные человеческие судьбы.

Приёмная семья для пожилого человека

Четверо внуков, семь правнуков и три праправнука. Такое богатство свалилось на деда Яшу на восемьдесят втором году жизни. Приёмная семья Сидоровых не только приютила Якова Михайловича Грибова, но и подарила ему счастливые минуты жизни.

– Нашего деда Яшу я на улице случайно увидела. Смотрю, идёт старик с тросточкой и плачет. Спрашиваю его: «Ты чего плачешь, дед?» Он мне и рассказал сначала про голодное военное детство, как картошку гнилую с поля ел, как потом на заводе сварщиком работал. И семья у него была хорошая. Но сын его погиб в аварии. А приёмная дочь из дома выгнала после смерти его жены. Я ему говорю: не горюй, мол, иди к нам жить. Он долго не соглашался, боялся, что в тягость будет. Но мы смогли его переубедить, – поделилась своей историей Галина Сергеева из Иркутска.

Если в деревне одиноких стариков хоть как-то окружают заботой и вниманием, всё-таки сибиряки добрые и отзывчивые люди, то в городе забытые всеми дедушки и бабушки – дело вполне привычное. Много примеров, когда они, живущие в развалюхах, лишённые удобств, наотрез отказываются перебираться в дома престарелых. Казённый дом может обеспечить всем необходимым, но никогда не подарит домашний уют и тепло.

Одним из законодательных достижений регионального парламента второго созыва можно считать принятие закона «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области», который даёт гарантии и семье, и новому её жителю. В договоре прописываются все меры ответственности и взаимные обязательства. Контроль за достигнутыми договорённостями осуществляет третья сторона в лице государственного учреждения социального обслуживания. Приёмной семье по закону полагаются ежемесячные выплаты в размере 4225 рублей в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и 3900 рублей в иных местностях Иркутской области. В любой момент договор может быть расторгнут одной из сторон.

Стипендия для будущих врачей

– Мой любимый мультик про доктора Айболита. Ребята в машинки и самолётики играли во дворе, а мне нравилось лечить игрушки. Из проволоки стетоскоп мастерил. Из листков бумаги делал медицинские карточки. Таблетками у меня были листики травы и камушки. Хотелось, чтобы меня все знали, как мою бабушку. Она много лет проработала детским врачом в деревне, многих ребятишек спасла от смерти. Вот и я решил стать педиатром, – рассказал Игорь Муравьев, студент Иркутского государственного медицинского университета. – Когда узнал про дополнительную стипендию, сначала даже не поверил. Думал, что это шутка какая-то. Я четвёртый ребёнок в семье. От родителей не хочу уже зависеть, но у меня заработки пока нестабильные. А пять тысяч – это хорошая прибавка к стипендии и стимул, чтобы учиться на отлично!

С сентября 2018 года лучшие студенты медуниверситета, обучающиеся на специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия», смогут получать дополнительные областные стипендии. Такое право у них появилось, благодаря принятому областным парламентом закону «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области».

Студенты, сдавшие ЕГЭ по профильным предметам на высокие баллы или победившие в школьных олимпиадах, ежемесячно получают 5 тысяч рублей. У целевиков стипендия чуть меньше – 3 тысячи рублей при условии, что по итогам экзаменов у них нет троек. Однако если молодой специалист откажется отработать указанный в договоре срок в медучреждении, то ему придётся компенсировать все затраты, включая выплаченную областную стипендию, причём в двукратном размере.

Деньги за капремонт вернут пенсионерам

Ангарчанка Ирина Петровна Скоробогатова не платит за капремонт. Пенсионерка говорит, что три года писала письма в мэрию, областное правительство, соцзащиту, прокуратуру и в другие инстанции с просьбой освободить её от уплаты в Фонд капремонта.

– Я живу в доме 1989 года постройки. Мне приходят платёжки на ежемесячную оплату по капремонту на 600 с лишним рублей. Для пенсионера это очень дорого. Хотя капремонт это такая же услуга ЖХК, почему тогда по ней также не предусмотрена компенсация? – задаётся вопросом пенсионерка.

Депутаты областного парламента неоднократно слышали возмущения и жалобы от пенсионеров и инвалидов про оплату капремонта. Если по традиционным коммунальным услугам (свет, вода, тепло) были разработаны законы, предусматривающие льготу, то в отношении капремонта такого не было. Второй созыв решил исправить этот пробел.

Законодательное собрание Иркутской области приняло закон «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Пожилые люди старше 70 лет получили право на компенсацию по оплате взносов за капремонт. В случае если человек такого возраста прописан в квартире один или с супругом-пенсионером, он будет платить за капремонт со скидкой 50%. А те, кто старше 80 лет, и вовсе от взносов освобождаются.

Льготные проездные для кадетов

– Быть кадетом – это моя заветная мечта! Сериал посмотрел по телевизору и загорелся этой идеей. Тоже хотел стать сильным и мужественным, чтобы родители мной гордились. Помню, как ещё в третьем классе просил маму отдать меня в училище. А она меня отговаривала, не хотела отпускать одного в чужой город. Мои родители на заводе в Бодайбо работают, зарплаты у них невысокие. Да и две сестрёнки у меня, их растить надо. Билеты на самолёты дорогие, часто не налетаешься. Изредка созваниваемся, конечно, хотелось бы маму и папу видеть чаще, – признался Олег Петров, учащийся Иркутского кадетского корпуса.

Благодаря региональному закону «О кадетском образовании в Иркутской области» проезд от дома к месту учёбы и обратно компенсируется учащимся. Право на льготу имеют те, кто проживает в районах Крайнего Севера области и приравненных к ним местностях.

Кроме того, закон, принятый областным парламентом, регулирует вопросы создания в регионе кадетских корпусов и классов, порядок приёма туда обучающихся и их содержания, обеспечения их питанием, форменной одеждой. Также в документе прописаны категории детей, которые могут пользоваться преимущественным правом при поступлении в кадетский корпус. В частности, такая возможность предусмотрена для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей; детей военнослужащих-контрактников; детей военных, погибших при исполнении обязанности или от увечий при исполнении военного долга и другие.

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