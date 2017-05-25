Закон от мэра

Законопроект мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о бесплатном питании школьников из многодетных и малообеспеченных семей принят в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман, законопроект рассматривался в двух чтениях. Депутаты областного парламента вносили свои поправки. Принятый законопроект устанавливает механизм расчёта стоимости бесплатного питания, в котором будут учитываться потребность в пищевых веществах учащихся различных возрастных категорий, реальный уровень потребительских цен на продукты питания и территориальная дифференциация цен в Иркутской области.

Ранее данная инициатива главы областного центра была поддержана депутатами думы Иркутска, ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой, уполномоченным по правам человека в Иркутской области Валерием Лукиным. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.