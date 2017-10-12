Закон особого внимания

Депутаты предлагают губернатору сохранить социальную направленность областного бюджета.

Законодательное собрание направило в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко письмо с предложениями к проекту закона об областном бюджете на 2018 год, требующими, по мнению парламентариев, финансирования в первоочередном порядке.

По словам спикера Законодательного собрания региона Сергея Брилки, данное письмо, подготовленное уже по сложившейся традиции в преддверии работы над бюджетом очередного года, было сформировано с учётом предложений депутатов и профильных комитетов и комиссий парламента. Также в документе нашли своё отражение вопросы, озвученные жителями, главами и думами территорий в ходе встреч с парламентариями.

«Мы сохраняем принцип системности в работе над бюджетом. Бюджет 2018 года, так же, как и бюджет 2017-го, сохранит свою социальную направленность. Как и раньше, более 70% расходов будет направлено на социальную сферу – образование, здравоохранение, культуру, спорт. В приоритете нашей работы остаются все виды социальной поддержки населения, исполнение указов президента по повышению заработной платы бюджетникам, поддержка развития массовых видов спорта, отраслей сельского хозяйства и малого бизнеса», – подчеркнул Сергей Брилка.

Как рассказала заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, поступают многочисленные обращения от органов местного самоуправления о несбалансированности местных бюджетов и невозможности в полном объёме выполнять возложенные на них расходные обязательства. Кроме этого, подчеркнула она, сегодня в условиях бездефицитного областного бюджета созрела необходимость в проработке вопроса реструктуризации долговых обязательств по бюджетным кредитам, выданным муниципалитетам из областного бюджета.

«Это позволит существенно оздоровить местные бюджеты, ведь высвободившиеся средства можно будет направить на развитие муниципальных образований. Подходы ещё будут отрабатываться, но сегодня необходимо принять это принципиальное решение, и важно, что мы можем это сделать», – сказала Наталья Дикусарова.

Одним из важнейших стало предложение о продолжении реализации проекта «Народные инициативы» и увеличении его финансирования в два раза – до 1 млрд рублей. С этого года проект реализуется не только в сельских и городских поселениях, городских округах, но и в муниципальных районах. Эту практику предлагается продолжить.

«Таким образом охватывается весь спектр муниципальных образований, проект обязательно должен быть продолжен, учитывая его востребованность, положительные отклики из территорий и значимость реализуемых мероприятий», – отметила депутат. Также она добавила, что проект «Народные инициативы», средства которого в основном направляются на благоустройство и создание благоприятной среды, в какой-то степени перекликается с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», однако шире его и предусматривает участие всех муниципальных образований.

В следующем году предлагается продолжить реализацию и другой инициативы депутатского корпуса, касающейся капитального ремонта учреждений образования и здравоохранения. Напомним, в 2017 году на это в областном бюджете были предусмотрены значительные средства. Депутаты настаивают на увеличении финансирования до 2 млрд рублей. Кроме того, в письме озвучен ряд других предложений депутатского корпуса, все они распределены по сферам и затрагивают вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты, строительства и ремонта дорог, транспортной доступности, сельского хозяйства, обеспеченности местных бюджетов и другие.

«Депутаты очень мобильны и находятся в постоянных поездках по территориям, многие вопросы и проблемы стоят на парламентском контроле. То, что нельзя увидеть из кабинета, мы видим, общаясь с жителями, главами муниципальных образований, руководителями и работниками учреждений. Такой подход позволяет выявить системные проблемы и оперативно принимать решения. Сегодня нам важно не просто озвучить точечные предложения, а сформировать профессиональный комплексный подход к решению государственных задач», – подчеркнула Наталья Дикусарова.

Направленные губернатору предложения были рассмотрены на заседании бюджетной комиссии при правительстве Иркутской области 12 октября вместе с проектами государственных программ на следующий год, которые уже внесены в Законодательное собрание. Проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будет внесён в Законодательное собрание не позднее 25 октября.