ЗАГС – 100 лет

В Иркутске состоялся торжественный приём губернатора Иркутской области по случаю 100-летия со дня образования органов ЗАГС России.

Сергей Левченко вручил Почётные грамоты губернатора области трём сотрудникам службы, а также в честь 80-летия Иркутской области и в связи с празднованием 100-летнего юбилея со дня образования органов ЗАГС России глава региона вручил Знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» руководителю службы Олегу Власенко и ветерану органов ЗАГС Иркутской области Татьяне Беляевой.

Руководитель региональной Службы ЗАГС Олег Власенко поздравил коллег с Днём образования органов ЗАГС и отметил, что всех сотрудников службы записи актов гражданского состояния Иркутской области отличают такие человеческие качества, как душевное тепло, чуткость, отзывчивость и умение сопереживать. Он также пожелал специалистам органов ЗАГС успехов в дальнейшей плодотворной деятельности на благо и процветание Иркутской области и России.

«Почти треть жителей Иркутской области ежегодно обращаются в органы ЗАГС по вопросам получения государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния, – отметил в своей речи Олег Борисович. – Помогая людям в реализации их гражданских прав, сотрудники службы оформляют документы, имеющие большое значение в жизни людей. Молодые люди приходят в ЗАГС, чтобы зарегистрировать новую семью, потом молодые родители приходят за свидетельством о рождении детей, и даже юбилеи супружеской жизни семьи приходят отмечать в органы ЗАГС».

Поздравления в адрес сотрудников органов ЗАГС Иркутской области также прозвучали от начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области Ольги Петровой и председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области Бориса Алексеева.

Сотрудникам службы были вручены Почётные грамоты Министерства юстиции Российской Федерации, Почётные грамоты и благодарности Законодательного собрания Иркутской области, Почётные грамоты службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Отметим, что до революции 1917 года регистрация актов гражданского состояния находилась в ведении церкви. Первые отделы записи актов гражданского состояния стали появляться после издания декретов Совета народных комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака».

В настоящее время на территории Иркутской области деятельность по регистрации семи видов актов гражданского состояния осуществляет 41 отдел в управлении государственной регистрации, а также 8 стационарных рабочих мест, расположенных в городах и районах области. По состоянию на 18 декабря 2017 года, с начала года органами ЗАГС Иркутской области зарегистрировано свыше 102 тысяч актов гражданского состояния.

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