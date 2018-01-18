Заброшенный город

Жители Байкальска обратились к президенту РФ Владимиру Путину с петицией, в которой просят уделить, наконец, внимание их проблемам – безработице, низким зарплатам и медленному умиранию города.

В своём обращении они напоминают, что с момента закрытия БЦБК в 2013 году им обещали «и новые рабочие места, и инвесторов, и развитие в туристической отрасли. Так, планировалось строительство объектов туризма, создание тепличных хозяйств и предприятий по переработке садовой земляники».

При этом авторы петиции отмечают, что фактически за эти годы в Байкальске было открыто два предприятия – завод по разливу воды и чайная фабрика, в результате чего удалось создать всего около 30 рабочих мест. Причём завод по разливу воды вскоре закрылся.

«Стабильно в городе работает только одно крупное предприятие – ООО «БГК «Гора Соболиная», – отмечают жители города. – Но горнолыжный курорт функционирует только в зимний период и не может трудоустроить всех безработных байкальчан. Для нас это отдельное «государство в государстве».

«Мы, жители Байкальска, видим все проблемы изнутри, боремся за существование, – пишут авторы. – Нам строят новый торгово-развлекательный центр, но у нас нет денег, чтобы покупать и развлекаться, у нас нет работы. Вместо туристических объектов в наших дворах возвышаются горы мусора. Молодёжь спивается. По колеям городских дорог можно проехать только на 4WD, постоянные перебои с ночным освещением улиц, растасканный собаками мусор из переполненных контейнеров, отсутствие горячей воды в летний период. Среди местных жителей уже давно известна фраза, характеризующая Байкальск, – «город собак, бомжей и старух».

Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину, депутату Госдумы Сергею Тену, СМИ, а также в Минэкономразвития, Фонд развития моногородов и уполномоченному по защите прав человека в России.

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