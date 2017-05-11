Забег пенсионеров

Около 100 ветеранов приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвящённом памяти павших в Великой Отечественной войне и 72-й годовщине со Дня Победы. Это мероприятие стало уже традиционным для ветеранов города: оно проводится седьмой год. В забеге участвовали труженики тыла, дети войны, ветераны труда, пенсионеры. Средний возраст участников – 72 года.

Физкультурники провели парад команд. Наиболее массово были представлены группы здоровья Совета ветеранов города Иркутска.

– Мы проводим забег по олимпийскому принципу: «Главное не победа, а участие», ведь целью физкультурного движения ветеранов является укрепление здоровья, – отметила председатель физкультурно-оздоровительной комиссии областного совета ветеранов Ольга Иевлева.

– Светлой памятью почтим павших и проведём забег под девизом «Наша цель – здоровье, средство – позитив». Будем жить и радоваться жизни, – добавила председатель физкультурно-оздоровительной комиссии городского совета ветеранов Татьяна Казазаева.