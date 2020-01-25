За новогодние праздники в Сбербанк подано в два раза больше заявок на дальневосточную ипотеку, чем за весь 2019 год

Сбербанк зафиксировал высокий спрос на программу «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых в период новогодних праздников.

Как сообщает Телеинформ, с момента запуска программы было принято более 3 000 заявок на сумму 9 млрд рублей. Это в два раза больше по сравнению с количеством заявок, поданных по программе господдержки для семей с детьми на территории Дальневосточного региона за весь 2019 год.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием жители Дальнего Востока смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%. В программе могут принять участие семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита – до 6 млн рублей, размер первоначального взноса – 20%. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Подать заявку на Дальневосточную ипотеку под 2% годовых можно онлайн на DomClick.ru

– В течение срока действия программы Сбербанк ставит перед собой цель выдать ипотечных кредитов на сумму свыше 200 млрд рублей. Уже сейчас мы видим ажиотажный спрос на программу «Дальневосточная ипотека» с рекордно низкой ставкой в 2% годовых. Уверены, что госпрограмма поможет решить задачу, поставленную президентом Российской Федерации, увеличить объемы строительства жилья в регионе, а также обеспечить новым жильем тысячи молодых семей, – комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

По инф. Телеинформа

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