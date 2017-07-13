Губернатор Сергей Левченко вручил в рамках мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, 43 супружеским парам медали «За любовь и верность».

– Для каждого из нас нет ничего дороже семьи. Сегодня в зале семейные пары, союз которых – союз людей, принявших ответственность друг за друга и свою семью, своих детей. Ответственность – вот о чём нам сегодня надо говорить, что воспитывать в молодых людях. Такие семьи, как ваши, без всякого сомнения, – достояние нашей страны. Сегодня мы чествуем семейные пары, которые прожили вместе в любви и согласии более 25 лет, всего добились своим трудом, воспитали детей достойными членами общества. Ваша совместная жизнь – пример для молодых, – подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, залог спокойствия и гармонии. С семьи начинается жизнь человека, происходит формирование его как гражданина. Только среди родных людей, где царят взаимное уважение, добрые традиции почитания старшего поколения, возможно воспитание достойных граждан.

Супруги собрались на церемонию награждения из Иркутска, Зимы, Ангарска, Братска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Саянска, Бодайбо, Боханского, Киренского, Тулунского, Ольхонского, Нижнеилимского, Баяндаевского, Осинского, Тайшетского, Мамско-Чуйского, Чунского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов.

Стаж семи семейных пар уже перешагнул через 60 лет: Георгий Никифорович и Екатерина Федоровна Зарубины из Братска вместе 61 год; супруги из Нижнеудинского района Альтаф Аскарович и Разия Хабибрахмановна Аскаровы отметили в этом году 60 лет совместной жизни; 64 года совместной жизни в этом году отмечают Герман Павлович и Людмила Григорьевна Еныгины. Три пары из Иркутска – Иван Семёнович и Полина Николаевна Карповы, Николай Антонович и Нэлля Николаевна Вотяковы, Семен Иванович и Вера Николаевна Копыловы вместе уже 66 лет.

В 2017 году министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направило в Организационный комитет по проведению «Дня любви и верности в Российской Федерации» ходатайства о награждении медалью «За любовь и верность» 72 супружеских пар, проживающих на территории Иркутской области (кандидатуры для награждения медалью направлены всеми муниципальными образованиями Иркутской области). 29 супружеским парам вручение медалей «За любовь и верность» будет проведено в муниципальных образованиях.

С 2008 по 2016 год медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждены более 500 супружеских пар.