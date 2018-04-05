За Иркутском наблюдают. Через камеры

В Иркутске до 1 мая 2018 года количество камер интеллектуальной системы видеонаблюдения доведут до 73. К этому времени в центре города установят ещё 20 камер, стало известно 28 марта на думских слушаниях.

Интеллектуальная система видеонаблюдения – это пилотный проект, который в Иркутске начали вводить три месяца назад в границах площади графа Сперанского, сквера имени Кирова, Тихвинского сквера и прилегающих улицах. За это время удалось раскрыть 163 административных преступления, два угона автомобилей и грабёж, которые относятся к категории тяжких. По словам замначальника межмуниципального управления МВД РФ «Иркутское» Валерия Шистеева, уровень преступности на этой территории снизился на 6,6%.

Вместе с тем МВД считает, что камеры надо устанавливать и на других площадках, где часто проводятся массовые мероприятия. Это, например, площадь Труда перед цирком, у памятника Александру III, а также у Дворца спорта. По мнению представителей мэрии, их также можно установить на территории школ и детсадов.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ