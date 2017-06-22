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Ярмарка социальных услуг
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
22 Июня 2017 г.
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Ярмарка социальных и муниципальных услуг состоялась в Иркутске на сквере им. Кирова. В мероприятии традиционно приняли участие представители общественных организаций, инициативных групп, социальных учреждений и волонтёрских центров. Всего более тысячи человек.

Как сообщила начальник управления реализации общественных инициатив администрации города Елена Терпугова, основная цель ярмарки – дать возможность жителям города подробно узнать о работе общественных организаций областного центра, а также наладить сотрудничество с ними. Кроме того, в рамках мероприятия было заключено семь соглашений о долгосрочном сотрудничестве между социально-ориентированными некоммерческими организациями и волонтёрскими центрами города.

Впервые на ярмарке было представлено 13 муниципальных услуг. Сотрудники администрации Иркутска провели консультации о порядке получения услуг в сфере землепользования, жилищно-коммунальных услуг, оформления в собственность жилых и нежилых помещений, предоставления справок из архива города Иркутска и многое другое. Также был представлен каталог социальных услуг, оказываемых некоммерческими организациями, и перечень муниципальных услуг, наиболее востребованных иркутянами.

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