Взгляд молодёжи

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«У каждой мамы должен быть папа» и другие проекты.
Под конец уходящего года в Иркутской области завершилась серия областных выездных акций «Молодёжь Прибайкалья», организованная министерством по молодёжной политике региона.
Акции прошли в Ангарске, Усть-Куте, Черемхове, Зиме, Шелехове, Тулуне, Усолье-Сибирском, Черемховском районе, селе Казачинское, посёлках Верхнемарково и Мама. Их цель – новые проекты, которые будут способствовать развитию населённого пункта.
В посёлке Мама активисты создали видеопроект «Мамчане не в отчаянии». Его цель – формирование положительного образа городов Сибири. Участники сняли видеоролик, в котором рассказали о достопримечательностях родного посёлка. А видеопроект «У каждой мамы должен быть папа» призывает туристов из города Папа (Венгрия) посетить Сибирь.
В Усть-Куте родился проект «Дружный двор». На территории речного училища студенты создали снежный городок и устроили игру в снежки среди молодёжи города. Ещё один важный проект – «Помощь другу без дома», направленный на оказание помощи бездомным животным. Ребята планируют открыть приют и организовывать акции по сбору корма и медикаментов.
В Зиме придумали и реализовали такие проекты, как «Организация праздника в школе-интернате № 6», «Информационная палатка в центре города по профилактике ВИЧ/СПИД», «Благоустройство корта (расчистка от снега и травы)», «Создание социального ролика о причинах девиантного поведения у детей».
Как пояснил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Андрей Ахмадулин, такие акции способствуют объединению молодёжи региона, формированию у ребят гражданской позиции и чувства патриотизма.
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