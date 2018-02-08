Встреча с ветеранами

Мэр города Дмитрий Бердников встретился с активом Совета ветеранов Ленинского округа. На встрече обсудили подготовку к празднованию 100-летия Ленинского округа, создание в районе филиала музея истории города, а также ряд других вопросов.

– В Иркутске очень активное старшее поколение! – отметил глава города. – Вы постоянно участвуете в окружных и городских проектах. Кроме того, вы помогаете ветеранам решать социально значимые вопросы.

Как рассказала председатель ленинского Совета ветеранов Вера Афанасьева, в марте прошлого года организация отметила 30-летие. Основным направлением деятельности является помощь пожилым людям и организация их досуга.

Ежегодно для ветеранов проводятся выезды на Кругобайкальскую железную дорогу, в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», базу отдыха «Лукоморье». Совет ветеранов Ленинского округа является активным участником различных окружных и городских мероприятий, в том числе и проекта для людей старшего возраста «Старость в радость».

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