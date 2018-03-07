Встреча с песней

Гуманитарный центр библиотеки семьи Полевых проводит встречу с иркутскими поэтами с участием ансамбля «Лейся песня».

Встреча состоится 12 марта 2018 года в 15:00.

Приглашаются все любители песен, стихов, современных басен.

Вход свободный.

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