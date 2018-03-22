Встреча с общественниками

Выездное совещание с общественными организациями Свердловского округа провела председатель думы Иркутска Ирина Ежова. На рабочей встрече присутствовали депутаты думы Александр Якубовский и Анатолий Аблов, заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина, директор МКУ «Город» Валерия Русских, активисты микрорайона Синюшина Гора.

Стороны обсудили вопрос приватизации помещения опорного пункта, которым также пользуются Советы ветеранов, ТОС «Синегорье», Союз пенсионеров и Женсовет. Решением думы от 27 октября 2016 года данное помещение было внесено в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2017 – 2019 годы.

Договор безвозмездного пользования заключён с МКУ «Город» до конца 2019 года. Как сообщила Екатерина Козулина, в дальнейшем общественникам может быть предоставлено муниципальное помещение на бульваре Рябикова, 22а площадью около 100 кв. метров. Однако жители отметили, что для нескольких организаций этого недостаточно.

Ирина Ежова предложила рассмотреть возможность использования помещений бывшего кинотеатра «Орион». Это предложение обсудят с депутатами городской думы, администрацией Иркутска и руководителями учреждений дополнительного образования, занимающих основную часть «Ориона». После этого состоится повторная встреча с активистами микрорайона, на которой будут представлены итоги переговоров.

Кроме того, жители пожаловались на работу магазина спиртных напитков рядом с опорным пунктом. По словам жителей, магазин осуществляет торговлю алкоголем навынос и работает допоздна, что запрещено алкомаркетам, расположенным в жилых домах.

– Дума Иркутска уже обращалась к областной власти с инициативой по изменению законодательства, касающегося розничной торговли алкоголем, но получила отрицательное заключение на свой законопроект. Тем не менее мы продолжим работу в этом направлении, так как размещение алкомаркетов в многоквартирных домах объективно нецелесообразно, и эта проблема должна быть решена, – подчеркнула Ирина Ежова.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ