Встать на лыжи в память о войне

Изменить размер шрифта Жителям Иркутской области предлагают организовать в своих населённых пунктах «Лыжню памяти» в честь 75-летия Великой Победы. Всероссийская акция будет проходить с 23 февраля по март 2020 года, сообщает пресс-служба фонда «Новотранс-5П». «Лыжня памяти» – это благотворительная спортивная гонка, в которой может принять участие любой желающий в любом населенном пункте России. Все участники мероприятия автоматически станут «благотворителями». За каждого пробежавшего «Лыжню памяти» Группа компаний «Новотранс» выделит 500 рублей в символический банк помощи.

Собранная сумма будет направлена на финансирование волонтёрских отрядов, которые занимаются поиском неучтённых воинских захоронений времен Великой Отечественной войны и идентификацией погибших бойцов. Чтобы принять участие в марафоне, достаточно зарегистрироваться на сайте «Лыжни памяти» и пробежать в организованном забеге.

– Если ваш город не в списке участников, вы можете самостоятельно выйти на любую лыжную трассу, сфотографироваться, разместить фотографию в социальные сети с хештегом #лыжняпамяти, и ваш забег будет учтён. По инф. Телеинформа zen

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