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Встать на лыжи в память о войне
|По инф. Телеинформа
|20 Февраля 2020 г.
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Жителям Иркутской области предлагают организовать в своих населённых пунктах «Лыжню памяти» в честь 75-летия Великой Победы. Всероссийская акция будет проходить с 23 февраля по март 2020 года, сообщает пресс-служба фонда «Новотранс-5П».
«Лыжня памяти» – это благотворительная спортивная гонка, в которой может принять участие любой желающий в любом населенном пункте России. Все участники мероприятия автоматически станут «благотворителями». За каждого пробежавшего «Лыжню памяти» Группа компаний «Новотранс» выделит 500 рублей в символический банк помощи.
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