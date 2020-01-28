Вспоминая участников войны

В Иркутской области распоряжением президента в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут награждены 9 тысяч 716 участников войны, детей войны и тружеников тыла.

Первым в регионе, кто получил юбилейную медаль к 75-летию Победы, стал Алексей Новопашин из деревни Куда Иркутского района. Награду ему вручил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Алексей Иванович Новопашин служил на Дальнем Востоке. Награждён медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями ко Дню Победы. У Алексея Ивановича шесть детей, 12 внуков, 21 правнук и три праправнука, а 9 марта 2020 года он отметит столетний юбилей.

Напомним также, что по поручению Игоря Кобзева из областного бюджета будут выделены средства для выплат отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей на человека, сообщили в правительстве Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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