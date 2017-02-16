Вспоминая Распутина

Участие в торжествах в честь 80-летия В. Г. Распутина, которые состоятся в его день рождения 15 марта 2017 года в Иркутске, примут земляки писателя – жители посёлка Аталанка Усть-Удинского района, которые хорошо знали и помнят Валентина Григорьевича. Об этом министр культуры и архивов области Ольга Стасюлевич сообщила на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Иркутской области мероприятий, посвящённых юбилею писателя.

На празднование приедут почётные гости из Москвы. Среди них родные писателя Ольга Лосева и Сергей Распутин, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев, певица Евгения Смолянинова, сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, внёсший серьёзный вклад в формирование содержательной части будущего музея В. Г. Распутина в Иркутске, Анатолий Пантелеев. Пригласят и сибирских писателей, которые были дружны с Валентином Григорьевичем.

15 марта в областном центре состоятся 30 праздничных мероприятий в государственных учреждениях культуры Иркутской области. В областных библиотеках пройдут книжные и фотовыставки, беседы и литературные часы.

Литературный вечер представит Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена. Творческий вечер с победителями конкурса чтецов состоится в Иркутской областной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Там же пройдёт презентация проекта базы данных «Вспоминая В. Г. Распутина». Литературно-музыкальную композицию подготовят в Иркутском театральном училище. Литературные чтения «Валентин Распутин: земля у Байкала» прозвучат в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова. Администрация Иркутска откроет мемориальную доску на доме, в котором жил и работал В. Г. Распутин, расположенном на улице 5-й Армии. Министерство образования Иркутской области предусмотрело проведение единого урока, посвящённого творческому наследию писателя в школах региона.

Центральными событиями этого дня станут открытие музея В. Г. Распутина, расположенного в Иркутске, который является филиалом Иркутского областного краеведческого музея, а также премьерный показ спектакля «Прощание с Матёрой» в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.

Празднование 80-летия Валентина Распутина, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда, почётного гражданина Иркутской области рассчитано на весь год и пройдёт во всех муниципальных образованиях региона.

В областном бюджете предусмотрены средства на издание книги воспоминаний «Живём и помним», трёх томов прозы В. Г. Распутина в серии «Народная библиотека» и книги Галины Афанасьевой-Медведевой «Народное слово в произведениях В. Г. Распутина». Масштабным событием обещает стать Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Инициативу его проведения высказал председатель Союза писателей России Валерий Ганичев в ноябре 2016 года.

Будет запущен сайт о жизни и творчестве писателя на базе Иркутского краеведческого музея, а также откроется электронный словарь «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». К юбилею готовятся и на родине Валентина Распутина. Там планируется торжественное открытие выставки в краеведческом музее посёлка Усть-Уда, пройдут театральный конкурс и встречи с писателями.