Вспоминая героев

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка встретился с участником битвы под Москвой, ветераном Великой Отечественной войны Моисеем Вишняковым. Также на встрече присутствовали помощник начальника Восточно-Сибирского института МВД по международной деятельности Игорь Непомнящих и руководитель представительства в Иркутской области правового центра по борьбе с коррупцией в органах государственной власти Сергей Казаков.

По словам Моисея Сергеевича, он живёт в Иркутске, активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения: встречается со школьниками и студентами, рассказывает о подвигах воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной. Эту работу Моисей Сергеевич выполняет с полной самоотдачей, несмотря на солидный возраст, – ветерану, родившемуся в 1918-м году, сейчас 99 лет.

Символично, что встреча состоялась именно 5 декабря – в этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой. Как вспоминал ветеран, пленные солдаты противника говорили, что, ожидая лёгкой победы, не были готовы к натиску сибиряков. «А как могло быть иначе? Ведь мы защищали Родину. Плечом к плечу люди разных национальностей стояли в одном строю и горели одной целью – разбить врага», – говорит Моисей Сергеевич.

В военной биографии Моисея Вишнякова – целый ряд смелых операций в тылу противника и большое количество наград, самая памятная из которых – орден Боевого Красного Знамени. Её тогда ещё старший лейтенант Вишняков получил в ноябре 1941 года – отряд под его командованием смог уничтожить превосходящие силы противника и захватить «языка».

Вспоминая подвиги сибиряков, ветеран остановился на биографии нашего знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. Сергей Брилка рассказал, что Законодательное собрание Иркутской области ежегодно проводит конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию школьников, посвящённый памяти А. П. Белобородова. Подведение итогов этого конкурса за 2017 год состоится в январе 2018-го. Спикер также поблагодарил ветерана за его просветительскую деятельность, отметив, что рассказ очевидца и участника событий в сотни раз сильнее прочтения любой книги или учебника.

Всего у прославленного ветерана за плечами 67 лет службы, из них 62 – в органах государственной безопасности. У Моисея Сергеевича многочисленная и дружная семья: два сына и дочь, 7 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука.

С участниками встречи ветеран поделился и секретом долголетия: в 1943-м в госпитале дал обещание лечащему врачу не курить и не употреблять алкоголь, и с тех пор этот запрет не нарушал. По окончании разговора Серей Брилка и Моисей Вишняков побывали на мемориале «Вечный огонь славы», где почтили память павших защитников Отечества.

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