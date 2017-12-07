Вспоминая героев

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка встретился с участником битвы под Москвой, ветераном Великой Отечественной войны Моисеем Вишняковым. Также на встрече присутствовали помощник начальника Восточно-Сибирского института МВД по международной деятельности Игорь Непомнящих и руководитель представительства в Иркутской области правового центра по борьбе с коррупцией в органах государственной власти Сергей Казаков.
По словам Моисея Сергеевича, он живёт в Иркутске, активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения: встречается со школьниками и студентами, рассказывает о подвигах воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной. Эту работу Моисей Сергеевич выполняет с полной самоотдачей, несмотря на солидный возраст, – ветерану, родившемуся в 1918-м году, сейчас 99 лет.
Символично, что встреча состоялась именно 5 декабря – в этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой. Как вспоминал ветеран, пленные солдаты противника говорили, что, ожидая лёгкой победы, не были готовы к натиску сибиряков. «А как могло быть иначе? Ведь мы защищали Родину. Плечом к плечу люди разных национальностей стояли в одном строю и горели одной целью – разбить врага», – говорит Моисей Сергеевич.
В военной биографии Моисея Вишнякова – целый ряд смелых операций в тылу противника и большое количество наград, самая памятная из которых – орден Боевого Красного Знамени. Её тогда ещё старший лейтенант Вишняков получил в ноябре 1941 года – отряд под его командованием смог уничтожить превосходящие силы противника и захватить «языка».
Вспоминая подвиги сибиряков, ветеран остановился на биографии нашего знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. Сергей Брилка рассказал, что Законодательное собрание Иркутской области ежегодно проводит конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию школьников, посвящённый памяти А. П. Белобородова. Подведение итогов этого конкурса за 2017 год состоится в январе 2018-го. Спикер также поблагодарил ветерана за его просветительскую деятельность, отметив, что рассказ очевидца и участника событий в сотни раз сильнее прочтения любой книги или учебника.
Всего у прославленного ветерана за плечами 67 лет службы, из них 62 – в органах государственной безопасности. У Моисея Сергеевича многочисленная и дружная семья: два сына и дочь, 7 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука.
С участниками встречи ветеран поделился и секретом долголетия: в 1943-м в госпитале дал обещание лечащему врачу не курить и не употреблять алкоголь, и с тех пор этот запрет не нарушал. По окончании разговора Серей Брилка и Моисей Вишняков побывали на мемориале «Вечный огонь славы», где почтили память павших защитников Отечества.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.