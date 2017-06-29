Всероссийское признание и губернаторская поддержка

Врачей Ивано-Матрёнинской детской больницы Иркутска, получивших главную медицинскую премию России «Призвание–2017», поздравил губернатор Сергей Левченко.

Это коллектив из трёх человек, которые разработали и внедрили метод нехирургического лечения травм и разрывов селезёнки, позволяющий сохранять этот орган. Это детский хирург, профессор, заслуженный врач России Владимир Подкаменев, эндоскопист, детский хирург, заведующий отделением ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Николай Михайлов и заведующая отделением, анестезиолог-реаниматолог Оксана Кондрашина. Главную медицинскую награду страны в номинации «За создание нового метода лечения» они получили 18 июня в День медицинского работника в Москве.

Раньше считалось, что разрыв селезёнки является показанием для срочной операции, причём в последующем это может вызывать патологические состояния, в том числе спаечную кишечную непроходимость. Иркутские медики доказали, что у детей при таком диагнозе кровотечение может остановиться самостоятельно. Исследования шли 15 лет.

– Долгое время мы не считали разработку законченной, так как должны были получить убедительный опыт, чтобы заявить на всю страну, всем детским хирургам о том, что такое лечение безопасно и эффективно у детей, что мы можем не бояться кровотечения в брюшной полости, что оно останавливается, нет нарушений со стороны других органов. За эти годы в Ивано-Матрёнинской детской больнице было более 75 пациентов, которых мы не оперировали. Это 92% детей с таким диагнозом. Ни боли, ни травмы, ни применения высоких дорогостоящих технологий, и, самое главное, – невероятно высокая результативность. Селезёнка полностью восстанавливается, – сказал детский хирург, профессор, заслуженный врач России Владимир Подкаменев.

Владимир Подкаменев является единственным врачом России, получившим главную медицинскую премию страны второй раз. Лауреатом в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» он стал в 2006 году. Детский хирург спас ребёнка с полным травматическим отрывом трахеи, его переехал автобус. За это же лечение Владимира Подкаменева номинировали на премию в 2002 году.

Врачи, получившие премию «Призвание–2017» и главный врач Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимир Новожилов обратились к губернатору с предложением создать в Иркутске современный медицинский детский центр, который будет соответствовать последним технологиям оказания медицинской помощи в разных сферах. Разместить его предложили в микрорайоне Юбилейный рядом с областной больницей. Там же планируют создать вертолётную площадку для экстренной доставки пациентов в больницу. Губернатор дал проработать этот вопрос.

– Конечно, это непросто, но если показатели бюджета Иркутской области будут расти, как за последние 1,5 года, то, возможно, мы можем рассчитывать на создание такого центра. Я прошу подготовить предложения по его созданию для министра здравоохранения Российской Федерации. Уважаемые врачи! Спасибо вам за то, что вы столько лет настойчиво разрабатывали эту важную технологию, когда без оперативного вмешательства можно ребёнку помочь в крайних случаях. Мы вами гордимся! – сказал Сергей Левченко.