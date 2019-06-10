Всегда бы так! Двое школьников нашли и вернули пенсионерке потерянный кошелек

Сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу наградили двух учеников 39-й школы за честность и порядочность.

Школьники обнаружили потерянный кошелек в одном из дворов 29 микрорайона вечером 31 мая. Ребята передали его проходившей мимо сотруднице полиции и попросили найти владельца кошелька, поскольку в нем лежали деньги.

Никаких карт или иных предметов, позволяющих быстро найти владельца кошелька, в нем не было. В понедельник органами внутренних дел в соцсетях было опубликовано объявление о находке, и вскоре на него откликнулась пенсионерка, которой и принадлежал найденный кошелек. Женщина очень расстроилась, когда обнаружила пропажу, и была счастлива, что утерянную вещь удалось найти.

- Мне 60 лет, и я уже на пенсии. Поэтому потеря кошелька для меня была существенной утратой. Я и не думала, что в наше время есть такие ответственные ребята, - рассказала Татьяна Митрофанова.

Сотрудники полиции решили поощрить школьников за честный и благородный поступок. Им были вручены Благодарственные письма от имени Общественного совета и руководства УМВД России по Ангарскому.

По инф. Телеинформа

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