Всё сделать правильно

Чтобы благоустройство не стало расстройством.

В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском округе Иркутска планируется обустроить порядка 42 дворов. Проекты комплексного обустройства территорий обсуждаются с жителями.

– Раньше на стадии благоустройства дворов мы сталкивались с негативной реакцией: что-то было сделано не так, как хотели сами жители. Неспециалистам, как правило, сложно судить, каким образом их предложения могут быть реализованы в конкретных условиях. Когда мы обсуждаем с ними эскиз проекта в деталях, они могут сразу оценить предстоящие изменения, внести предложения, указать на какие-то нюансы, не учтённые проектировщиками. Благодаря своевременным предложениям жильцов мы можем заранее учесть все моменты при благоустройстве двора, – рассказала глава Ленинского округа Татьяна Жичина.

Жители дворов №№ 18-20-22-12 по улице Авиастроителей в числе прочих стали участниками программы «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовой территории. Заявку составили старшие по домам по результатам собраний с местными жителями.

По словам активистов, проект несколько раз обсуждали с архитекторами и представителями администрации Иркутска. Готовый эскиз запланированного благоустройства представили накануне жителям двора, чтобы на конкретных примерах обсудить все предстоящие преобразования.

– У нас отличный двор! Например, стоит прекрасная детская площадка, а вот подросткам заняться нечем. Территория у нас позволяет – можно сделать спортивную площадку для ребят постарше. Конечно, нам придётся взять на себя обязательства по обслуживанию этого пространства, следить за сохранением, но наши дети достойны хорошего, – рассказала старшая по дому Людмила Шипуновская.

Комплексное благоустройство дворовых территорий будет завершено осенью 2018 года.

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