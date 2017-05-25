Замечательный месяц май! Он всегда проходит у нас под знаком самого главного праздника страны – Дня Победы. Преобразился любимый Иркутск, стал чище, в нём появилась первая зелень. Для горожан организовано множество интересных мероприятий. Повсюду чествуют победителей, живых свидетелей военных лет. Вспоминают тех, кто не вернулся с полей сражений, благодарят тружеников тыла за их самоотверженный труд, за помощь фронту. Нас, ветеранов труда, детей войны, радует то, что с каждым годом всё больше внимания уделяется патриотическому воспитанию студентов, школьников, воспитанников детских садов. Ведь, действительно, всё начинается с детства!

Наш Совет ветеранов № 15 микрорайона Юбилейный уже три года дружит с детским садом № 179. Его педагогический коллектив грамотно и серьёзно занимается патриотическим воспитанием детей. В честь Дня Победы в детском саду устроили замечательный праздник. Воспитатели приготовили красивые пригласительные билеты, организовали праздничный концерт. На праздник были приглашены участник Великой Отечественной войны М. А. Тихонов, капитан дальнего плавания В. Е. Остриров, ветераны труда, дети войны.

И вот встреча состоялась. Музыкальный зал празднично украшен. На груди детей георгиевские ленточки, они встречают гостей цветами. Участники концерта в красивых костюмах: здесь и солдат-победитель в солдатской плащ-палатке, и юные моряки, и девочки в красивых платьях, с синими платочками в руках. Звучит песня «Вставай, страна огромная». Ведущие концерта – воспитатели Ольга Викторовна Щербакова и Татьяна Газимяновна Казанцева, начинают рассказ о войне. Дети внимательно слушают, они уже понимают, что такое война. Рассказы о военных годах и событиях сопровождаются чтением стихов, хоровым исполнением военных песен, танцами. Малыши твёрдо знают тексты, старательно и задорно исполняют песни. А как танцуют юные моряки и девочки! Каждый номер тщательно отработан, концерт проходит на одном дыхании.

Вместе с детьми в концерте принял участие хор работников детского сада. Какие красивые у них костюмы и голоса!

В заключение дети благодарят гостей за Победу, за мирное небо над головой и дарят подарки – открытки, изготовленные своими руками. А члены нашего клуба «Оригами» (руководитель Л. М. Ященко) тоже подарили детям красивые игрушки из бумаги.

Наш совет благодарит заведующую детским садом Екатерину Александровну Фещенко, музыкального руководителя Татьяну Ивановну Старостенко, весь коллектив за огромную работу по воспитанию детей, будущих патриотов Родины – ведь дети получили первые и наглядные знания о великой истории России.

Так из поколения в поколение и будет передаваться память о великом подвиге, рождаться чувство гордости за наш народ и нашу Родину.